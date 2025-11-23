Миллионы европейцев живут в бедности, но понятие комфортного дохода в разных странах сильно различается. В 2024 году более 72 миллионов человек в ЕС были отнесены к категории "подверженных риску бедности", что составляет 16,2% населения.

Однако при сравнении порогов бедности в разных странах жизнь на мели выглядит совершенно по-разному.

Показатель "риска бедности" - это доля людей, чей медианный эквивалентный располагаемый доход ниже определенного порога. Этот порог установлен на уровне 60% от национального медианного дохода.

Однако Евростат отмечает, что этот показатель не измеряет богатство или фактическую бедность.

Скорее, он отражает низкий доход по сравнению с другими жителями той же страны, что "не обязательно означает низкий уровень жизни".

В среднем по ЕС годовой медианный эквивалентный доход на человека в 2024 году составил 21 582 евро. 60% от этой суммы составляет 12 949 евро, или около 1 079 евро в месяц. Любой человек с доходом ниже этого уровня считается подверженным риску бедности.

Однако данные по странам дают гораздо более четкую картину. В ЕС этот порог колеблется от 391 евро в Болгарии до 2 540 евро в Люксембурге (736 в Латвии).

Если включить страны-кандидаты, по которым имеются данные, и членов ЕАСТ, то он варьируется от 201 евро в Турции до 2 596 евро в Швейцарии. Норвегия также входит в число трех стран, где порог превышает 2 000 евро.

Порог риска бедности находится в диапазоне от 1 500 до 2 000 евро в Дании, Австрии, Ирландии, Нидерландах и Бельгии (в списке от самого высокого к самому низкому в этой группе).

Этот уровень ниже 750 евро в нескольких странах, включая Латвию, Португалию, Хорватию, Литву, Польшу, Грецию и Словакию. Он опускается ниже 500 евро в Венгрии, Румынии, Болгарии, Сербии и Турции.

Среди стран "большой четверки" ЕС Германия имеет самый высокий порог бедности - 1 381 евро, за ней следуют Франция (1 278 евро), Италия (1 030 евро) и Испания (965 евро).

Для домохозяйства, состоящего из двух взрослых и двух детей младше 14 лет, порог риска бедности в 2,1 раза превышает порог для одного человека. Он составляет 2 266 евро в ЕС, 423 евро в Турции и 5 452 евро в Швейцарии.

Чем объясняются различия?

Пороги риска бедности напрямую зависят от медианного эквивалентного дохода в стране. По словам Джулии Де Лаззари, экономиста Международной организации труда (МОТ), различия в производительности труда и структуре промышленности помогают объяснить, почему эти уровни так сильно различаются. Более высокая производительность труда позволяет странам поддерживать более высокие зарплаты.

В результате в странах с крупными дорогостоящими секторами, такими как финансы, информационные технологии или передовое производство, зарплата, как правило, выше. Это также означает, что порог бедности в этих странах более высокий.

Как соотносятся пороги бедности в СПС?

При измерении в стандартах покупательной способности (СПС) разрыв становится меньше, но различия остаются очевидными. СПС - это искусственная денежная единица, рассчитанная таким образом, что на один СПС теоретически можно купить одинаковое количество товаров и услуг в любой стране.

В пересчете на СПС для одного взрослого человека пороги риска бедности варьируются от 449 в Сербии до 1 889 в Люксембурге.

Турция, Венгрия, Словакия и Греция входят в пятерку стран с самыми низкими показателями. В пятерке лучших - Норвегия, Швейцария, Австрия и Нидерланды.

Среди крупных экономик порог наиболее высок в Германии. За ней следует Франция, а Испания и Италия находятся на уровне 1 060.

Где риск бедности наиболее высок?

По данным Евростата, в 2024 году 16,2% населения ЕС подвергались риску бедности. Этот показатель варьируется от 9,5% в Чехии до 22,2% в Турции и Северной Македонии.

В странах-кандидатах на вступление в ЕС, а также в балканских и восточноевропейских государствах доля населения, подверженного риску бедности, выше. Среди крупных экономик этот показатель также высок в Испании (19,7%) и Италии (18,9%), в то время как во Франции (15,9%) и Германии (15,5%) он немного ниже среднего по ЕС.