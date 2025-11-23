Европейская комиссия (ЕК) приняла пакет мер, направленных на то, чтобы предоставить жителям Европейского союза (ЕС) более широкие возможности использовать более эффективные дополнительные пенсионные схемы и обеспечить достойные доходы в пожилом возрасте.

Увы, это не занчет, что поможет государство или ЕК, это значит, что вы сами должны будете пускать часть заработаного в накопления. Меры предназначены как дополнение к государственной пенсии, а не её замена. Инициатива разработана в рамках стратегии Союза рынков для накоплений и инвестиций, чтобы расширить возможности домохозяйств накапливать средства, инвестировать их на рынках капитала, одновременно стимулируя экономический рост и конкурентоспособность ЕС.

Предлагаемые действия включают, например, автоматическое включение граждан в дополнительные пенсионные схемы с возможностью отказа, при соблюдении национальных особенностей и автономии социальных партнёров. Цель такой меры — увеличить участие в накопительных пенсионных программах.

ЕК также предлагает создать систему отслеживания пенсионных прав, чтобы жители могли видеть в одном месте информацию о всех своих пенсионных накоплениях в различных схемах. Эти системы должны быть совместимы с общеевропейским сервисом отслеживания пенсионных прав, что поддержит мобильность работников между странами.