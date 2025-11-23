Во Франции обнародован доклад об отношении местных мусульман к исламу, давший повод для споров о том, как интерпретировать его итоги: где заканчивается религия и начинается политика, где кончается политика и начинается насилие. Опубликованное к десятилетию терактов 2015 года исследование дополнило мемориальные церемонии тревожной прогностикой.

«За последние 40 лет ислам занимает все более заметное место во французском обществе»,— говорится в обнародованном 20 ноября исследовании «Отношение к исламу и исламизму у мусульман Франции: между реисламизацией и исламской догматикой», проведенном Французским институтом исследования общественного мнения (Ifop). Выборка телефонных интервью и опросов 1005 респондентов мусульманского вероисповедания (из общего массива 14,2 тыс. человек) фиксирует тенденцию, которую авторы назвали «реисламизацией». Надежды на успешную интеграцию французской молодежи из мусульманских семей на практике не подтверждаются. Напротив, религиозность в мусульманской общине укрепляется, нормы поведения все больше приближаются к традициям шариата, а у части опрошенных очевидна симпатия к политическим течениям исламизма.

Особенно заметен сдвиг в группе 15–24 лет.

По данным опроса, 87% молодых мусульман считают себя религиозными, 59% выступают за применение шариата в странах, не являющихся мусульманскими, 57% ставят нормы ислама выше законов Республики, а 42% выражают симпатию к исламизму в той или иной форме.

Почти половина молодых мужчин и женщин против жестов светской вежливости в отношении другого пола. Женщины все чаще отказываются посещать врачей-мужчин, или же их не пускают мужья, отцы, братья. На днях родители в Ренне чуть ли не с кулаками требовали, чтобы их дочери в начальной школе преподавала именно учительница, а не учитель.

Авторы опроса усматривают в этом признаки «контробщества»: попытки выстраивать бытовые практики вне господствующих социальных норм. Исследование отмечает, что ношение хиджаба становится привычным среди молодежи, хотя и не приобретает вид повального увлечения. Почти каждая вторая мусульманка 18–24 лет носит платок (45%), что почти в три раза больше, чем в 2003 году (16%), когда шли дебаты о его запрете в школе. Запрет таким образом привел к совершенно обратным результатам.

Помимо чисто религиозных причин многие женщины-мусульманки носят платок, отталкиваясь и от другой мотивации: 44% — еще и из потребности в защите в публичном пространстве («чтобы не привлекать взгляд мужчин»), а 38% делают это, чтобы подчеркнуть «принадлежность к своей религии». Его носят в качестве вызова — как знак отличия в обществе, которое воспринимается как враждебное, требующее подчинения и ассимиляции. Лишь 2% женщин считают, что покрывают голову под давлением родственников.

Степень религиозности мусульман выше, чем у последователей других религий: около восьми из десяти называют себя «скорее религиозными», «очень религиозными» или «крайне религиозными».

В 2025 году ежедневной молитвы придерживаются 62% французских мусульман (среди молодежи — до 67%), в то время как в 1989 году таковых насчитывалось лишь 41%. Пост в Рамадан тоже стал распространеннее (73% в 2025 году против 60% в 1989-м), у молодежи показатель еще выше — 83%.

Доклад бьет тревогу, но и развенчивает некоторые распространенные представления о мусульманской общине как о «замкнутом сообществе». Например, растет число тех, кто считает, что мусульманин имеет право покинуть ислам (73% в 2025 году против 44% в 1989-м). Кроме того, мусульмане реже вступают в брак с представителем своей религии (73%), чем последователи других конфессий (80%).

Данные демографии также имеют значение: доля мусульман во Франции выросла с 0,5% до 7%, тогда как доля католиков сократилась с 83% до 43%. Ислам стал второй религией Франции, опередив протестантизм (который сейчас исповедуют 4%). Однако процент нерелигиозных французов вырос до 37,5%.

Так что доля мусульман в стране все еще мизерна по сравнению с числом католиков и атеистов.

Опрос встретили привычными спорами: насколько мнение участников представительно и верно ли были сформулированы вопросы. Опасения вызывает и возможный «эффект бумеранга»: если мусульман все чаще относят к «антиобществу» и подчеркивают их ценностные расхождения с республиканской моделью, то это, с одной стороны, усиливает враждебность к французским мусульманам, а с другой — вызывает у них защитный рефлекс, ощущение жизни среди недоброжелателей.