Несколько международных авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу после того, как Федеральное авиационное управление США (FAA) предупредило пилотов быть осторожными при полётах в воздушном пространстве Венесуэлы из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и усиления военной активности, пишет LETA со ссылкой на Associated Press.

Президент Ассоциации авиакомпаний Венесуэлы Марисела де Лоайса подтвердила агентству Associated Press, что шесть перевозчиков приостановили полёты на неопределённый срок — TAP, LATAM, Avianca, Iberia, Gol и Caribbean.

Авиакомпания Turkish Airlines прекратила полёты с 24 по 28 ноября.

Президент Колумбии Густаво Петро в воскресенье на платформе X заявил, что "необходимо обеспечить регулярные авиасообщения со всеми странами Латинской Америки, а также из Латинской Америки и в остальной мир".

"Государства не должны блокировать друг друга, поскольку блокировка государств означает блокировку людей, а это является преступлением против человечности", — отметил Петро.

В пятницу FAA предупредило пилотов, что угрозы "могут представлять потенциальную опасность для самолётов на всех высотах", а также для воздушных судов, взлетающих и приземляющихся в стране и даже находящихся на земле.

Это предупреждение прозвучало на фоне усиления давления администрации президента США Дональда Трампа на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Вооружённые силы США осуществляли полёты бомбардировщиков у побережья Венесуэлы, иногда в рамках учебных манёвров, имитируя атаку, а также направили в регион авианосец Gerald R. Ford.

США нанесли серию ударов по малым судам в Карибском море и восточной части Тихого океана, которые, по утверждению Вашингтона, перевозили наркотики в США.

С начала кампании в начале сентября в результате этих ударов были убиты более 80 человек.