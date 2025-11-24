Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Авиакомпании отменяют рейсы в Венесуэлу 0 411

В мире
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Авиакомпании отменяют рейсы в Венесуэлу

Несколько международных авиакомпаний отменили рейсы в Венесуэлу после того, как Федеральное авиационное управление США (FAA) предупредило пилотов быть осторожными при полётах в воздушном пространстве Венесуэлы из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и усиления военной активности, пишет LETA со ссылкой на Associated Press.

Президент Ассоциации авиакомпаний Венесуэлы Марисела де Лоайса подтвердила агентству Associated Press, что шесть перевозчиков приостановили полёты на неопределённый срок — TAP, LATAM, Avianca, Iberia, Gol и Caribbean.

Авиакомпания Turkish Airlines прекратила полёты с 24 по 28 ноября.

Президент Колумбии Густаво Петро в воскресенье на платформе X заявил, что "необходимо обеспечить регулярные авиасообщения со всеми странами Латинской Америки, а также из Латинской Америки и в остальной мир".

"Государства не должны блокировать друг друга, поскольку блокировка государств означает блокировку людей, а это является преступлением против человечности", — отметил Петро.

В пятницу FAA предупредило пилотов, что угрозы "могут представлять потенциальную опасность для самолётов на всех высотах", а также для воздушных судов, взлетающих и приземляющихся в стране и даже находящихся на земле.

Это предупреждение прозвучало на фоне усиления давления администрации президента США Дональда Трампа на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Вооружённые силы США осуществляли полёты бомбардировщиков у побережья Венесуэлы, иногда в рамках учебных манёвров, имитируя атаку, а также направили в регион авианосец Gerald R. Ford.

США нанесли серию ударов по малым судам в Карибском море и восточной части Тихого океана, которые, по утверждению Вашингтона, перевозили наркотики в США.

С начала кампании в начале сентября в результате этих ударов были убиты более 80 человек.

Читайте нас также:
#США #безопасность #Венесуэла #Латинская Америка #наркотики #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Профессор: Россия проиграла войну и готовится к ликвидации. Кремль поднял белый флаг
Изображение к статье: Капитуляция Украины недопустима - Макрон
Изображение к статье: Синьор Кросетто бьет тревогу. Иконка видео
Изображение к статье: Дрисколл встречается в Абу-Даби с делегацией РФ - CBS

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных
Изображение к статье: Она всегда отличалась какой-то необычной притягательностью. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию
Политика
1
Изображение к статье: Врачи утверждают, что соль вредна. Но есть ли в ней польза?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео