Reuters: операция Китая против Тайваня превзойдет десант в Нормандии 1944 года 0 396

В мире
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек.

Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек.

Пекин разрабатывает конкретные планы вторжения и отрабатывает новые методы.

Китай мобилизует армаду гражданских судов, которые могут помочь в случае вторжения на Тайвань, пишет Reuters в своём расследовании. По оценке агентсва, операция может превзойти по масштабу высадку союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Reuters ссылается на данные отслеживания судов и спутниковые снимки, которые показали роль гражданских кораблей в китайских морских учениях этим летом.

Агентство отследило передвижения более 100 гражданских судов, участвовавших в учениях. 12 гражданских судов — шесть паромов и шесть грузовых судов — двинулись к берегу для высадки в провинции Гуандун. Спутниковые снимки зафиксировали, как грузовые суда выгружали технику прямо на берег с помощью рампы — впервые такая тактика была задокументирована именно во время учений НОАК.

Эксперты по морской войне заявили Reuters, что учения показывают — Китай разрабатывает конкретные планы вторжения и отрабатывает новые методы, направленные на ускорение высадки войск и техники на берег, чтобы подавить защитников Тайваня. Согласно оценкам тайваньских и американских военных экспертов, китайские военные располагают достаточным количеством кораблей и десантных судов для переброски через пролив около 20 000 солдат с техникой в первой волне высадки.

Для нужд морской пехоты созданы собственные плавучие аэродромы — универсальные десантные корабли типа 075 и десантные корабли-доки типа 071. Оба типа кораблей приспособлены для загоризонтной высадки десанта. Танко-десантные корабли типа 072А предназначены не только для морпехов, но и для сбережённых против Тайваня амфибийных подразделений сухопутных войск.

Авиационная бригада морской пехоты оснащена транспортными вертолётами Z-8C и лёгкими противолодочными вертолётами Z-9D. Планируются многоцелевые Z-20, в частности десантно-штурмовая модификация, и разведывательные беспилотники. Модификация Z-20J была принята на вооружение. Китай интересуется российскими ударными вертолётами Ка-52К «Катран». Вертолёт Z-9D несёт до четырёх ракет YJ-9 в нескольких вариантах. Z-20F берёт 8 противотанковых ракет AKD-10 или два блока неуправляемых ракет. Ценность транспортного вертолёта Z-8C заключается в его грузоподъёмности и способности переносить лёгкие вездеходы.

#война #геополитика #Тайвань #Китай #политика
Редакция BB.LV
