Дрисколл встречается в Абу-Даби с делегацией РФ - CBS 0 393

В мире
Дата публикации: 25.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Дрисколл встречается в Абу-Даби с делегацией РФ - CBS
ФОТО: пресс-фото

Министр сухопутных войск США пообщался с официальными лицами РФ 24 ноября и планирует встретиться с ними снова 25 ноября, сообщила CBS News. По данным FT, Дрисколл также проведет беседу с Кириллом Будановым, пишет DW.

Министр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл встречается в Абу-Даби с российскими официальными лицами. Об этом сообщила во вторник, 25 ноября, новостная служба CBS News со ссылкой на два американских чиновника и два диписточника.

"Секретарь Дрисколл встретился с членами российской делегации (вечером 24 ноября. - Ред.) в Абу-Даби и провел с ними несколько часов. Он планирует встретиться с ними снова в течение дня (25 ноября. - Ред.), чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть вперед мирные переговоры", - сообщил американский чиновник.

Состав делегации США в Абу-Даби не уточняется. Встречи проходят на фоне усиления давления со стороны президента Дональда Трампа, отметил телеканал.

FT: Дрисколл встретится с Будановым

Газета Financial Times (FT) также сообщает, что Вашингтон проводит "российско-украинские мирные переговоры" в Абу-Даби. По данным издания, Дрисколл должен, в частности, встретиться с главой Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым.

В минувшие выходные Дрисколл, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, зять президента США Джаред Кушнер и дипломаты из Украины и европейских стран-союзниц приняли участие в переговорах в Женеве.

Президент Зеленский надется на успех

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на конструктивный разговор и положительный результат. "Украинская и американская команды, команды наших европейских партнеров находятся в тесном контакте, и я очень надеюсь, что будет результат. Нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что войну больше не разожгут", - заявил глава украинского государства.

Дональд Трамп назначил Дрисколла - друга и бывшего однокурсника вице-президента Джей Ди Вэнса - своим новым "спецпредставителем", отмечала газета The Guardian. Издание не уточнило, работает ли он параллельно со спецпредставителем по вопросам Украины Китом Келлогом, который в январе может покинуть администрацию США.

DW

#США #Украина #Дональд Трамп #дипломатия #переговоры #внешняя политика #Россия #политика
