Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в так называемом американском мирном плане по прекращению начатой Россией войны против Украины есть элементы, заслуживающие обсуждения, однако подчёркивает, что капитуляция Киева недопустима, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Мы хотим мира, но не такого мира, который по сути означает капитуляцию, ставит Украину в безвыходное положение и даёт России свободу действовать дальше, в том числе против других европейских стран», — заявил Макрон в интервью радиостанции RTL, показанном во вторник. Он добавил, что план США — это шаг в правильном направлении, в нём есть пункты, которые стоит обсудить и усовершенствовать.

«То, что выносится на обсуждение, даёт нам представление о том, что приемлемо для россиян», — отметил французский лидер, подчеркнув, что только сами украинцы могут дать согласие на условия, изложенные в плане.

«Никто не может говорить от имени украинцев, на какие территориальные уступки они готовы пойти», — подчеркнул Макрон, у которого сегодня запланирована видеоконференция с лидерами ключевых европейских союзников Украины для обсуждения американского плана.

Первоначальный вариант предложенного США 28-пунктного плана был весьма благоприятен для России. В нём от Украины требовали уступить России оккупированные территории, а также территории, которые Россия даже не захватила. От Киева также требовали обязаться никогда не вступать в НАТО и сократить армию.

В выходные в Женеве прошли переговоры представителей США, Украины и Европы, в ходе которых план был доработан с большим учётом позиции Украины.

В частности, план предусматривает использование замороженных в Европе российских активов для проектов под руководством США, направленных на восстановление Украины после войны. Однако Макрон подчеркнул, что именно европейцы должны принять решение о том, как распоряжаться этими средствами.

Он также отметил, что единственный действительно безответный вопрос — готова ли Россия к долгосрочному миру. «К миру, при котором через шесть, восемь месяцев или два года они снова не вторгнутся в Украину», — подчеркнул президент Франции.