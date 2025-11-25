Приведение «мирного плана» США к приемлемому для Украины формату потребует месяцев кропотливых переговоров, сообщает источник The Washington Post, знакомый с содержанием документа. «Даже если бы президент Владимир Зеленский захотел его подписать, он не смог бы, потому что для этого нет политической основы», — сказал собеседник издания, подчеркнув, что «там много пунктов, которые изначально неприемлемы». Он сравнил происходящее с подготовкой сделки по полезным ископаемым между Вашингтоном и Киевом, напомнив, что ее дорабатывали три месяца, прежде чем подписать. «Но текущее соглашение [готовится] между США, Украиной, Россией и Европой. Так что, думаю, его обсуждение займет около 12 месяцев. Это начало мирного процесса, а не его завершение», — отметил источник.

Еще один чиновник сообщил WaPo, что Зеленский на встрече с американской делегацией, возглавляемой с министром армии США Дэном Дрисколлом, попросил внести изменения в план, и команда генерала согласилась на некоторые правки. Какие именно, не уточняется. «Похоже, что США разделили свои команды между Дрисколлом и Уиткоффом, чтобы сыграть в хорошего и плохого полицейского — один давит, а другой пытается сказать: ”Давайте работать вместе над изменениями"», — отметил чиновник. Между тем источники Bloomberg сообщают, что Зеленский вместе с лидерами Франции, Германии и других европейских стран пытаются успеть переписать мирный план США до крайнего срока — 27 ноября — и представить это как конструктивное обновление. Лидеры стараются выиграть время для Украины, чтобы она могла разработать новые условия прекращения огня с Россией.

В своем обращении к нации в пятницу Зеленский заявил, что его долг — сдержать обещание защищать суверенитет и независимость страны, и что он предложит США альтернативы по принципиальным для Киева пунктам. По американскому плану Украине среди прочего предлагается фактически сдать Донбасс, сократить численность ВСУ в два раза и отказаться от вступления в НАТО. Согласие на это даст России территориальное и военное преимущество для начала нового вторжения, не раз предупреждали в Киеве.

Некоторые республиканцы в Конгрессе также собираются противостоять заключению соглашения на плохих условиях для Украины. «Я бы выступил против, и я знаю, что многие в Конгрессе тоже против любого принудительного принятия сделки», — сказал член Палаты представителей США Майк Тернер.

Между тем российское руководство тоже не все устраивает в «мирном плане» Трампа. Президент Владимир Путин подтвердил, что Москва получила текст документа. Источник The Guardian, близкий к Кремлю, сказал, что главе государства «понравились» общие контуры предложения. При этом Путин остался недоволен, что среди 28 пунктов нет упоминания о юридически обязывающей гарантии «нерасширения НАТО на восток», а также о закреплении нейтрального статуса Украины в ее Конституции. Что касается вступления соседней страны в ЕС, Россия согласится на это только при исключении военной составляющей, добавил источник, приведя в пример австрийскую модель нейтралитета.

«Хотя уступки для России выглядят значительными, план также потребует от нее отказаться от некоторых прежних условий — например, от более радикального сокращения вооруженных сил Украины или отдельных элементов политической реформы», — говорит старший научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги Татьяна Становая. По ее словам, получив в общих чертах многое из того, чего он добивался, Кремль теперь должен серьезно отнестись к тому, что он, «вероятно, сочтет необоснованным и ненадежным».