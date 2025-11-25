Руководители комитетов по иностранным делам в парламентах 20 стран Европы выступили с совместным заявлением-предостережением от таких условий мира, которые станут вознаграждением для России за развязанную войну.

Текст обращения опубликовал глава комитета по иностранным делам эстонского Рийгикогу Марко Михельсон.

Обращение подписали, кроме Эстонии, представители парламентов Латвии, Литвы, Дании, Швеции, Норвегии, Исландии, Финляндии, Польши, Чехии, Великобритании, Франции, Италии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Ирландии, Испании, Португалии, Украины и Европарламента.

Они отмечают, что то, как завершится российско-украинская война, и условия мира определят безопасность Европы на многие десятилетия вперед и речь идет об экзистенциальных интересах всех европейцев.

"Нашей целью был и остается справедливый и устойчивый мир, основанный на международном праве и обеспечивающий полное уважение территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины. Такого мира невозможно достичь уступками агрессору или вознаграждением агрессора... Ничего не может решаться об Украине без Украины, и о Европе – без Европы", – отмечают они.

"Настоящие переговоры не могут начинаться с того, что Украину просят заранее согласиться на российские требования. Эпоха империй закончилась, и Европа никогда не будет считать легитимными никакие российские "интересы безопасности", выходящие за пределы её границ или предусматривающие её право определять архитектуру безопасности в Европе", – говорится в заявлении.

Руководители комитетов отмечают, что гарантии безопасности для Украины в рамках потенциального мирного соглашения должны быть юридически обязывающими и подкрепляться контингентом сдерживания (reassurance forces) в Украине и возможностями, которые помогут предотвратить новую агрессию.

"Для Украины не должны устанавливаться ограничения на численность вооруженных сил или ограничения во внешней или внутренней политике, тогда как для России никаких ограничений не выдвигается. Россия должна как минимум вывести свои войска с оккупированных территорий и взаимодействовать с международными институциями для обеспечения ответственности причастных к зверствам", – пишут они.

Парламентарии подчеркивают, что европейская безопасность и суверенитет Украины, включая её право выбирать себе альянсы, а также привлечение к ответственности причастных к военным преступлениям – это красные линии, где нельзя идти на уступки.