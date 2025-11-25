Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США не могут бесконечно поставлять Украине оружие - представитель Белого дома 0 886

В мире
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: США не могут бесконечно поставлять Украине оружие - представитель Белого дома
ФОТО: пресс-фото

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в понедельник заявила, что США не могут бесконечно поставлять Украине оружие, сообщает LETA со ссылкой на Ukrainska Pravda.

В интервью телеканалу Fox News Левитт подчеркнула, что президент Дональд Трамп вложил огромное количество времени и энергии в поиски путей завершения начатой Россией войны против Украины, за что ему следует выразить благодарность.

Она отметила, что главная цель Трампа — прекращение убийств и войны.

По словам Левитт, разочарование президента отражает настроение всего американского общества.

Хотя Трамп прекратил финансирование этой войны, США продолжают продавать Украине значительное количество оружия с использованием механизма НАТО, указала пресс-секретарь Белого дома.

"Мы не можем делать это бесконечно. Президент хочет, чтобы эта война закончилась", — подчеркнула Левитт.

Читайте нас также:
#НАТО #США #президент #оружие #Украина #война #белый дом #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Над мирным планом США ещё предстоит серьёзно поработать - генсек НАТО
Изображение к статье: Продажа за месяц до банкротства? Почему смена владельцев SmartLynx вызвала шквал вопросов
Изображение к статье: Парламент Италии признал фемицид преступлением, за которое грозит пожизненное заключение
Изображение к статье: Уиткофф консультировал Ушакова по «мирному плану» - Bloomberg

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Богатые швейцарцы могут позволить себе эксклюзивные продукты. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Ущерб от оккупации превышает 800 миллиардов, Латвии следует требовать компенсацию в суде
Политика
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Звезды, которые выбирают трезвый образ жизни несмотря на частые вечеринки
Lifenews
Изображение к статье: Богатые швейцарцы могут позволить себе эксклюзивные продукты. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Ущерб от оккупации превышает 800 миллиардов, Латвии следует требовать компенсацию в суде
Политика
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео