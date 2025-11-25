Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в понедельник заявила, что США не могут бесконечно поставлять Украине оружие, сообщает LETA со ссылкой на Ukrainska Pravda.

В интервью телеканалу Fox News Левитт подчеркнула, что президент Дональд Трамп вложил огромное количество времени и энергии в поиски путей завершения начатой Россией войны против Украины, за что ему следует выразить благодарность.

Она отметила, что главная цель Трампа — прекращение убийств и войны.

По словам Левитт, разочарование президента отражает настроение всего американского общества.

Хотя Трамп прекратил финансирование этой войны, США продолжают продавать Украине значительное количество оружия с использованием механизма НАТО, указала пресс-секретарь Белого дома.

"Мы не можем делать это бесконечно. Президент хочет, чтобы эта война закончилась", — подчеркнула Левитт.