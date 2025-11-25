Украина согласилась принять мирный план США, но детали еще нужно согласовать, заявил CBS News американский чиновник.

Reuters со ссылкой на источники также сообщает, что Украина после переговоров в Женеве согласилась на основные рамки мирного урегулирования.

Украинская делегация находится сегодня в Абу-Даби, где американский министр Дрисколл обсуждает обновленную версию плана с РФ.

«Украинцы согласились на мирное соглашение. Есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить, но они согласились на мирное соглашение. Мы сохраняем большой оптимизм. Американский переговорщик Дрисколл настроен оптимистично. Надеемся, мы скоро получим ответ от россиян. Всё движется быстро», - сказал источник.

При этом американский чиновник заявил, что Путин уверен, что захватит всю Донецкую область - либо путём переговоров, либо на поле боя. Американцы считают, что Путин прав, о чем сообщили Украине в Женеве.

Впрочем, одного согласия Украины для перемирия не достаточно. Теперь американцам предстоит договариваться с Москвой. Переговоры с представителями Кремля в Абу-Даби начались еще вчера.

Дополнено: Переговоры США и РФ в Абу-Даби «идут хорошо», заявил Axios пресс-секретарь американского министра Дрисколла, который возглавляет делегацию США.

«Секретарь Дрисколл и его команда вели переговоры с российской делегацией о достижении прочного мира в Украине. Переговоры идут хорошо, и мы сохраняем оптимизм», — сказал подполковник Джефф Толберт.