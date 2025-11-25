Baltijas balss logotype
Украина согласилась закончить войну по сценарию Трампа – CBS 31 9460

В мире
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Украина согласилась закончить войну по сценарию Трампа – CBS
ФОТО: dreamstime

Украина согласилась принять мирный план США, но детали еще нужно согласовать, заявил CBS News американский чиновник.

Reuters со ссылкой на источники также сообщает, что Украина после переговоров в Женеве согласилась на основные рамки мирного урегулирования.

Украинская делегация находится сегодня в Абу-Даби, где американский министр Дрисколл обсуждает обновленную версию плана с РФ.

«Украинцы согласились на мирное соглашение. Есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить, но они согласились на мирное соглашение. Мы сохраняем большой оптимизм. Американский переговорщик Дрисколл настроен оптимистично. Надеемся, мы скоро получим ответ от россиян. Всё движется быстро», - сказал источник.

При этом американский чиновник заявил, что Путин уверен, что захватит всю Донецкую область - либо путём переговоров, либо на поле боя. Американцы считают, что Путин прав, о чем сообщили Украине в Женеве.

Впрочем, одного согласия Украины для перемирия не достаточно. Теперь американцам предстоит договариваться с Москвой. Переговоры с представителями Кремля в Абу-Даби начались еще вчера.

Дополнено: Переговоры США и РФ в Абу-Даби «идут хорошо», заявил Axios пресс-секретарь американского министра Дрисколла, который возглавляет делегацию США.

«Секретарь Дрисколл и его команда вели переговоры с российской делегацией о достижении прочного мира в Украине. Переговоры идут хорошо, и мы сохраняем оптимизм», — сказал подполковник Джефф Толберт.

#США #Украина #переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(31)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го ноября

    Остаётся только один вопрос, за что таки полегло в землю столько славян с обеих сторон?

    28
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Mr.FGJCNJK
    25-го ноября

    Одно уточнение: славяне, отказавшиеся от своего славянства и готовые отдать свой анус на публику (ну типа нашего Сраказма) - уже не совсем славяне. "Предавши раз - кто тебе поверит?"

    16
    3
  • С
    Сарказм
    Mr.FGJCNJK
    25-го ноября

    А ты хто такой, унитазник, чтоб кого бы то ни было куда-то принимать? На мой взгялд, например, ты - генетический мусор и позор любого племени ,к которому ты себя причислишь, и что?

    1
    11
  • Д
    Добрый
    Mr.FGJCNJK
    26-го ноября

    Это вопрос путлеру и его zonder-приспешникам

    0
    15
  • Мп
    Мимо проходил
    Mr.FGJCNJK
    26-го ноября

    Ну, про "твой взгляд" все уже наслышаны: ты тут высшая раса, а все остальные недостойны даже макать тебя мордой в унитаз. Да еще и пытаешься эти "взляды" применить к окружающим. Это уже было в истории, да и взгляды тебя и окружающих тебя моральных извращенцев мало кому интересны. (голосом Дроздова) Скачи, обезьянка, кидайся какашками в посетителей зоопарка! :)

    2
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    Mr.FGJCNJK
    26-го ноября

    Ну, про "твой взгляд" все уже наслышаны: ты тут высшая раса, а все остальные недостойны даже макать тебя мордой в унитаз. Да еще и пытаешься эти "взляды" применить к окружающим. Это уже было в истории, да и взгляды тебя и окружающих тебя моральных извращенцев мало кому интересны. (голосом Дроздова) Скачи, обезьянка, кидайся какашками в посетителей зоопарка! :)

    1
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    25-го ноября

    Еще днём выступил Лавров и сказал: "Никаких переговоров в Абу-Даби не идёт. Вообще ни с кем не идёт". Но мы, конечно же, поверим перепечатке из либерастной "Немецкой волны"...

    54
    2
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    25-го ноября

    Нее, конечно мы поверим курящей лошади в маразме, который вот совсем никогда и нигде не врал

    9
    65
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    25-го ноября

    Я знаю, что ты не поверишь даже записи собственного голоса (исключение - если будешь читать вслух методички Сороса). Тебя вообще здесь быть не должно - ударным трудом ты должен обеспечить Миндичу новый золотой унитаз взамен "несправедливо отнятого".

    36
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    25-го ноября

    И еще: перестань ставить сам себе плюсик. Я понимаю, что самовлюблённость иначе поступить не даёт, но смотрится... :)

    33
    3
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    25-го ноября

    Вот тебя вштырило. Будешь теперь соросовым унитазом, эти 2 слова настолько прочно застряли в твоей прмой извилине. что ни один коммент без них не обходится

    3
    32
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    25-го ноября

    То есть по сути возразить нечего. Ладно, лепи, Емеля. лепи. Не хочешь отдавать зарплату на унитаз Миндича - иди заболачивай Латгалию, чтобы страшные русские не прошли (ну это если латгальцы лопатой по харе не отучат тебя от глупости. они ребята простые, они могут.). Ну или вали рельсы разбирать, чтобы орды бронепоездов сюда не ломанулись. Только тут не воняй - конечно, ужимки и прыжки обученной обезьянки забавляют, но недолго, ты надоел уже.

    30
    3
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    25-го ноября

    И еще в 56 раз для дебилов, до которых очень туго доходит - я не ставлю ни плюсики ни минусики ни себе ни кому-либо другому, смирись с этим, унитазик

    3
    25
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    25-го ноября

    Сразу после того, как ты пойдешь асвабаждать бамбас в перых рядах штурмовиков. Говорят, их средняя продолжительность жизни прмиерно месяц. Обязуюсь пднять за тебя стопку хорошего коньяка, что б земля стекловатой, в аду перебоев с топливом бы не было, а на концертах кабздона тебе бы всегда доставались лучшие места.

    2
    21
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    25-го ноября

    Когда ты помрёшь от огорчения. я тебе на венок скидываться не буду. А пока сникни и не воняй - это тебе не "зеденая энергетика" с выделением метана, здесь вонять не надо. Кстати - ты на Болотной площади асфальт усами не подметал? Больно риторика похожая, Овального Сисяна напоминает...

    14
    2
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    25-го ноября

    Во-первых, не дождешься, во-вторых, чем тебе скидываться, убогий, если ты до сих пор об унитазе мечтаешь, а пока кураторы не осчастливили, явно языклм за собой убираешь, поэтому смердишь даже с закрытым ртом, а уж когда пасть откроешь... Но при этом если ты думаешь, что если ты своим поганым помелом заденешь людей которые по всем статьям на 15 голов выше тебя, то сумеешь и их испачкать и опустить до соего уровня сортира - ты как всегда заблуждаешься, на этом уровне булькаешь только ты один

    2
    17
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    25-го ноября

    Ух ты, мы уже высшая раса! "На 15 голов выше", на десять презервативов умнее... Слушай, ты деуствительно на Болотной площади мордой асфальт подметал - риторика аккурат Сисяна овального из каждой строчки. :) Иди уже утешай "Иоланду", выпей с ней - ей одной обидно. :) Ладно, что взять с толераста - воняй дальше. Иногда ужимки и прыжки диберастной обезьянки даже забавны... :)

    5
    2
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    26-го ноября

    Лучше поверь соловьиному помёту и сливному бачку скабеевой. Пока их не посадили

    1
    2
  • Д
    Дед
    25-го ноября

    Удачная сделка! Украина, за Венесуэлу.Русские возьмут Украину, америкосы без того, что Россия будет оказывать помощь Венесуэле, возьмут Венесуэльскую нефть.

    25
    10
  • С
    Сарказм
    Дед
    25-го ноября

    Дурашка, Венесуэлу они и так возьмут (если Трампу ввступит, что это надо), у РФ нет (да и не было никогда) ресурсов для проецирования силы через океан против нормально оснащенной и технологически продвинутой армии. И уж тем более сейчас.

    5
    33
  • Д
    Дед
    Дед
    25-го ноября

    Сарказму. Дурашка ты сам! Не переходи на личности! Конечно, возьмут! Либо побомбят и все сдадутся, либо потеряют пару самолетов,а в наземной операции за каждым кустом вооруженный Россией венесуэлец будет стрелять из бог весть чего присланного Россией. Целый Израиль с какой то бандой воюет, а результатик так себе. Это две большие разницы, а Трамп хочет победоносную войну, а не трупы из Венесуэлы.

    11
    3
  • С
    Сарказм
    Дед
    25-го ноября

    Целый Израиль от Хамасика ничего не оставил (правда., вместе с Газой), после чего Хамасик был вынужден пойти на переговоры. И разумеется никакой венесуэлец ни под каким кустом сидеть не будет (также как каждый иракец почему-то не надрывал живот за Саддама), он далеко не настолько популярен, скорее там конкурс будет на должность проводника показать короткую дорогу до Каракаса. И РФ нечем ни снабдить каждого венесуэльца ни тем более обеспечить доставку этого всего, тем более в условиях, когда Венесуэла фактически блокирована. Я уж молчу о том, что в ответ дядя Трамп точно пришлет сотенку-другую ракеток Украине и кремлефюреру тогда точно будет не до заокеанского дружка, слишком занят будет сметанием в совочек угольков, оставшихся от его оборонных заводиков. Впрочем ничего этого не будет, кремлефюрер смел только когда нападает на кого-либо заметно слабее себя, идти на прямую военную конфронтацию с США из-за какой-то там Венесуэлы... ему никаких чемоданов не хватит, чтоб собрать все, на что он изойдет. Так что сольет он Мадурку в секунду и притворится, что так и было "по плану".

    2
    20
  • полосатый конь
    полосатый конь
    25-го ноября

    Как говорил св. отец Онуфрий - "Блажен, кто верует !" ))))

    36
    2
  • Д
    Добрый
    полосатый конь
    26-го ноября

    Это ты лавров под ником #Конь полосатый#?

    0
    2
  • Л
    Латтоптун
    25-го ноября

    Сейчас некоторые страны Европы в переживаниях,- как же так, война закончится....Это не входило в их планы.

    82
    3
  • HSHO
    H2S H2O
    25-го ноября

    По чьему сценарию начали неудачно по такому и закончат, только вот как людям будут компенсировать лишения и смерть , срочно принять закон о выплатах

    8
    18
  • БТ
    Бесс Толковый
    H2S H2O
    25-го ноября

    К кому вы обращаетесь?

    18
    2
  • П
    Процион
    25-го ноября

    Ничего коноретного. Неинтересно.

    17
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    Процион
    25-го ноября

    Это точно. Без русофобии читать неинтересно.

    23
    2
  • VV
    Vladlat Vladlat
    25-го ноября

    Неужели ваша редакция начинает писать правду, а не то,что вам диктует Valsts dro,sīgbas dienests?

    52
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    Vladlat Vladlat
    25-го ноября

    Если писать только правду, читать никто не будет.

    27
    7
Читать все комментарии

