Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В результате ударов Пакистана по Афганистану погибли не менее 10 человек 0 125

В мире
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В результате ударов Пакистана по Афганистану погибли не менее 10 человек

В результате ударов Пакистана по Афганистану в ночь на вторник погибли не менее десяти человек, сообщил пресс-секретарь талибского правительства Афганистана, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Пакистанские оккупационные силы разбомбили дом местного жителя... В результате мученической смертью погибли девять детей (пять мальчиков и четыре девочки) и одна женщина» в провинции Хост, написал в соцсети X пресс-секретарь талибского правительства Забихулла Муджахид.

Он добавил, что в результате авиаударов в провинциях Кунар и Пактика были ранены четыре человека.

В пакистанской провинции, граничащей с Афганистаном, в понедельник произошёл теракт с участием смертника, направленный против пакистанских сил безопасности. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

В другом взрыве, устроенном смертником в столице Пакистана Исламабаде в этом месяце, погибли 12 человек. Ответственность за него взяла на себя пакистанская талибская группировка.

В октябре на границе двух стран произошли перестрелки, которые были прекращены благодаря хрупкому перемирию.

Читайте нас также:
#граница #Афганистан #безопасность #Пакистан #теракт #нападение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Над мирным планом США ещё предстоит серьёзно поработать - генсек НАТО
Изображение к статье: Продажа за месяц до банкротства? Почему смена владельцев SmartLynx вызвала шквал вопросов
Изображение к статье: Парламент Италии признал фемицид преступлением, за которое грозит пожизненное заключение
Изображение к статье: Уиткофф консультировал Ушакова по «мирному плану» - Bloomberg

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Богатые швейцарцы могут позволить себе эксклюзивные продукты. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Ущерб от оккупации превышает 800 миллиардов, Латвии следует требовать компенсацию в суде
Политика
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Звезды, которые выбирают трезвый образ жизни несмотря на частые вечеринки
Lifenews
Изображение к статье: Богатые швейцарцы могут позволить себе эксклюзивные продукты. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Ущерб от оккупации превышает 800 миллиардов, Латвии следует требовать компенсацию в суде
Политика
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео