В результате ударов Пакистана по Афганистану в ночь на вторник погибли не менее десяти человек, сообщил пресс-секретарь талибского правительства Афганистана, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Пакистанские оккупационные силы разбомбили дом местного жителя... В результате мученической смертью погибли девять детей (пять мальчиков и четыре девочки) и одна женщина» в провинции Хост, написал в соцсети X пресс-секретарь талибского правительства Забихулла Муджахид.

Он добавил, что в результате авиаударов в провинциях Кунар и Пактика были ранены четыре человека.

В пакистанской провинции, граничащей с Афганистаном, в понедельник произошёл теракт с участием смертника, направленный против пакистанских сил безопасности. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

В другом взрыве, устроенном смертником в столице Пакистана Исламабаде в этом месяце, погибли 12 человек. Ответственность за него взяла на себя пакистанская талибская группировка.

В октябре на границе двух стран произошли перестрелки, которые были прекращены благодаря хрупкому перемирию.