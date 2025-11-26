Назарет - крупнейший арабский город в Израиле.
В Израиле живет более 2 миллионов арабов, граждан страны.
Несмотря на то, что с 2018 года арабский язык формально перестал быть официальным, он остаётся вторым языком страны. Это видно везде: дорожные указатели, государственные сайты, таблички на зданиях — всё дублируется на арабском.
Но главное — в Израиле действуют государственные школы, где обучение полностью ведётся на арабском языке.
Израильская система образования делится не только по возрасту, но и по секторам. Есть еврейские школы и есть школы для арабов, бедуинов, друзов и черкесов. Все они государственные, бесплатные и открытые для всех. Арабские школы позволяют сохранять культурную идентичность, но при этом включают изучение иврита и знакомство с еврейскими традициями — для интеграции в общее общество.
В еврейских школах арабский язык обязателен в 7–9 классах, а в Иерусалиме его начинают преподавать уже в младших классах — занятия ведут арабские студенты-практиканты. Это часть программы по сближению Восточного и Западного города.
Учебные программы арабских школ находятся под контролем Минобразования. Но, по данным Haaretz, есть и проблемы: давление криминальных структур, угрозы директорам, попытки навязать контракты на охрану, питание или транспорт. Это отражает реальность арабского сектора, где нередко «правит сила».
Высшее образование — без разделения
Все израильские университеты и колледжи — смешанные. Но в ряде вузов большинство — арабские студенты, что связано с географией и языковой средой.
Сегодня арабы составляют около 17% всех студентов в Израиле — и это один из самых высоких показателей за всю историю. Особенно заметно их присутствие в медицине: среди врачей, медсестёр, фармацевтов и стоматологов.
