Арабы Израиля учатся в школах исключительно на родном языке 4 1460

В мире
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Назарет - крупнейший арабский город в Израиле.

Назарет - крупнейший арабский город в Израиле.

В еврейских школах арабский язык обязателен в 7–9 классах.

В Израиле живет более 2 миллионов арабов, граждан страны.

Несмотря на то, что с 2018 года арабский язык формально перестал быть официальным, он остаётся вторым языком страны. Это видно везде: дорожные указатели, государственные сайты, таблички на зданиях — всё дублируется на арабском.

Но главное — в Израиле действуют государственные школы, где обучение полностью ведётся на арабском языке.

Израильская система образования делится не только по возрасту, но и по секторам. Есть еврейские школы и есть школы для арабов, бедуинов, друзов и черкесов. Все они государственные, бесплатные и открытые для всех. Арабские школы позволяют сохранять культурную идентичность, но при этом включают изучение иврита и знакомство с еврейскими традициями — для интеграции в общее общество.

В еврейских школах арабский язык обязателен в 7–9 классах, а в Иерусалиме его начинают преподавать уже в младших классах — занятия ведут арабские студенты-практиканты. Это часть программы по сближению Восточного и Западного города.

Учебные программы арабских школ находятся под контролем Минобразования. Но, по данным Haaretz, есть и проблемы: давление криминальных структур, угрозы директорам, попытки навязать контракты на охрану, питание или транспорт. Это отражает реальность арабского сектора, где нередко «правит сила».

А вот так размещено население арабского происхождения.

Arabs_Israel_2018.png

Высшее образование — без разделения

Все израильские университеты и колледжи — смешанные. Но в ряде вузов большинство — арабские студенты, что связано с географией и языковой средой.

Сегодня арабы составляют около 17% всех студентов в Израиле — и это один из самых высоких показателей за всю историю. Особенно заметно их присутствие в медицине: среди врачей, медсестёр, фармацевтов и стоматологов.

#образование #медицина #Израиль #демография #культура #студенты #интеграция #школы
Оставить комментарий

(4)

(4)
  • С
    Сарказм
    26-го ноября

    Ну правда как-то за пределами осталось, что а) ни о каком равноправии между арабами и евреями в еврейском государстве речи нет вообще, арабская часть так или иначе дискриминируется и ей мягко говоря открыты далеко не все пути, антагонизм существует и на бытовом уровне (вообще не каждый домовладелец, например, будет рад квартиросъемщику-арабу, даже самому что ни на есть интегрированному, с образованием и работой) б) высшее образование в Израиле строго на иврите (или английском), так что абсолютно все арабы, рассчитывающие хоть на что-то в жизни лучше посудомойщика или дворника, прекрасно на нем говорят.

    0
    10
  • A
    Aleks
    26-го ноября

    Это политически выгодно Израилю,ведь он в окружении арабских государств,куда и засыпаются потом арабские евреи из Израиля,чтобы проникнуть на различные госпосты ,чтобы служить Израилю . Нахрена латышским евреям тут русский язык ,если борясь с ним,можно заработать политических дивидендов и физических гораздо больше?Притом не зашлешь же своих в Москву со знанием русского -там уже все места заняты русскими евреями...😂

    1
    3
  • э
    этнограф
    26-го ноября

    Чем не пример для латвии? Вместе этого, власти LR копируют у Европы самое дурное. Дураки у власти и при власти, причём количество дураков на душу населения намного выше чем даже у соседей-младоевропейцев, не говоря уже про старую Европу.

    4
    1
  • QQ
    Qwerty Qwerty
    26-го ноября

    Если мне что-то нужно я буду хоть на хинди говорить и учится но если кому-то что-то нужно то со мной будут говорить на моем языке

    5
    2
