В Израиле живет более 2 миллионов арабов, граждан страны.

Несмотря на то, что с 2018 года арабский язык формально перестал быть официальным, он остаётся вторым языком страны. Это видно везде: дорожные указатели, государственные сайты, таблички на зданиях — всё дублируется на арабском.

Но главное — в Израиле действуют государственные школы, где обучение полностью ведётся на арабском языке.

Израильская система образования делится не только по возрасту, но и по секторам. Есть еврейские школы и есть школы для арабов, бедуинов, друзов и черкесов. Все они государственные, бесплатные и открытые для всех. Арабские школы позволяют сохранять культурную идентичность, но при этом включают изучение иврита и знакомство с еврейскими традициями — для интеграции в общее общество.

В еврейских школах арабский язык обязателен в 7–9 классах, а в Иерусалиме его начинают преподавать уже в младших классах — занятия ведут арабские студенты-практиканты. Это часть программы по сближению Восточного и Западного города.

Учебные программы арабских школ находятся под контролем Минобразования. Но, по данным Haaretz, есть и проблемы: давление криминальных структур, угрозы директорам, попытки навязать контракты на охрану, питание или транспорт. Это отражает реальность арабского сектора, где нередко «правит сила».

А вот так размещено население арабского происхождения.

Высшее образование — без разделения

Все израильские университеты и колледжи — смешанные. Но в ряде вузов большинство — арабские студенты, что связано с географией и языковой средой.

Сегодня арабы составляют около 17% всех студентов в Израиле — и это один из самых высоких показателей за всю историю. Особенно заметно их присутствие в медицине: среди врачей, медсестёр, фармацевтов и стоматологов.