Эстония хочет открыть посольства в пяти странах: три из них - в бывших республиках СССР 1 1160

В мире
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эстония хочет открыть посольства в пяти странах: три из них - в бывших республиках СССР

В четверг Министерство иностранных дел внесет на рассмотрение правительства предложение об открытии посольств в Армении (Ереван), Азербайджане (Баку), Бразилии (Бразилиа), Кении (Найроби) и Молдове (Кишинев).

Общая сумма постоянных расходов, связанных с открытием посольств, составит около 1,32 млн евро в год. В первый год к ним добавятся единовременные расходы на строительные работы и приобретение транспорта. Необходимые бюджетные средства учтены в государственной бюджетной стратегии (RES) на 2026–2029 годы и в законе о государственном бюджете на 2026 год.

В настоящее время интересы Эстонии в Армении представляет посол, который находится в Тбилиси (Грузия). Отношения с Азербайджаном Эстония поддерживает в основном через своего посла в Турции, а в Баку эстонский дипломат работает в здании посольства Латвии.

Посол Эстонии в Бразилии в настоящее время находится в Лиссабоне. Посольство Эстонии действовало в Бразилии с 2014 по 2016 год, но было закрыто в ходе реорганизации, вызванной нехваткой ресурсов.

Аккредитованный в Кении посол Эстонии в настоящее время находится в Таллинне. После открытия посольства он также будет аккредитован при Программе ООН по окружающей среде (UNEP) в Найроби и при Восточноафриканском сообществе, расположенном в Танзании.

Посол Эстонии в Молдове находится в Бухаресте, а в Кишиневе работает эстонский дипломат.

Читайте нас также:
#Эстония #Бразилия #Армения #бюджет #Азербайджан #дипломатия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    27-го ноября

    это по сути представитьльства одной Культурной Автономии(с 2021 в СССР 15 Культурных Автономий) в другой.

    4
    1

