Страна Восходящего Солнца может воевать с Китаем за свою бывшую колонию Тайвань.

Япония развернет ракеты средней дальности всего в 110 километрах от Тайваня на фоне сохраняющейся напряженности между Токио и Пекином.

О размещении ракет класса «земля-воздух» на военной базе на южном острове Йонагуни объявил министр обороны страны.

«Развертывание может помочь снизить вероятность вооружённого нападения на нашу страну», — заявил Синдзиро Коидзуми (занимает должность с 21 октября 2025 года). «Мнение о том, что это усилит региональную напряжённость, неверно».

Эти шаги отражают обеспокоенность Токио растущей военной мощью Китая и возможностью столкновения из-за Тайваня, отмечает Bloomberg.

Эти опасения усилились после заявлений премьера Такаити, которая не исключила использование военных сил в случае нападения Китая на Тайвань, что вызвало гневную реакцию и экономические ответные меры со стороны Пекина.

«Сегодня Япония столкнулась с самой серьёзной и сложной ситуацией в области безопасности со времён окончания Второй мировой войны», — сказал Коидзуми. «Чтобы защитить мирную жизнь японского народа, включая всех, кто находится на Йонагуни, мы должны укрепить потенциал Сил самообороны».

Как отмечает в своем телеграм-канале московский китаевед Николай Данилов, "в случае военного противостояния Китая и Японии в прокси-войне за Тайвань Россия не будет прямым участником боевых действий — ее роль в стратегии Пекина — не дать Японии вмешаться в конфликт открыто и полномасштабно". "То есть Россия самим фактом дружеских связей с Китаем сковывает самурайскую прыть. Вторая функция России в глазах китайских стратегов — безопасные поставки - как по морю, так и сухопутным путем. России невыгоден окончательный разрыв с Японией. Слабая Япония между США и Китаем может выбрать Россию".