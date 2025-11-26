В период с 2013 по 2023 год большинство стран ЕС стали пить меньше, но Португалия, Испания и Румыния изменили тенденцию: потребление алкоголя на душу населения выросло на два литра и более.

Ежегодное потребление алкоголя на душу населения в странах ОЭСР в 2023 году составило в среднем 8,5 литра чистого спирта, говорится в докладе организации Health at a Glance 2025.

В шести странах ЕС потребление было ниже среднего уровня, при этом наименьший показатель зафиксирован в Греции - 6,6 литра на душу населения.

Напротив, в Румынии, Португалии и Латвии потребление было самым высоким и превышало 11,5 литра в год.

За последнее десятилетие в большинстве стран наблюдалось снижение потребления алкоголя.

В период с 2013 по 2023 год наибольшее снижение потребления алкоголя зафиксировано в Бельгии и Литве - на 2,5 литра и более.

С другой стороны, наибольший рост был зафиксирован в Португалии, Испании и Румынии, где годовое потребление алкоголя на душу населения за тот же период выросло на два литра и более.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейский союз является субрегионом с самым высоким уровнем потребления алкоголя в мире, где рак также является основной причиной смерти.

Употребление алкоголя связано с повышенным риском развития некоторых видов рака, включая рак полости рта, горла, печени, толстой кишки и молочной железы.

В 2023 году в среднем по 27 странам ОЭСР 27% людей в возрасте 15 лет и старше употребляли большое количество алкоголя за короткий промежуток времени, по крайней мере, ежемесячно в течение последнего года.

Самые высокие показатели отмечены в Греции, Ирландии и Швеции, где более 40% людей ежемесячно употребляют алкоголь, а самые низкие показатели (менее 15%) - в Венгрии, Словении и Хорватии.

Начинают ли люди пить раньше?

В странах ОЭСР доля 11-летних подростков, употребляющих алкоголь, в период с 2018 по 2022 год незначительно увеличилась - в среднем с 4 до 5%.

В среднем 5% 11-летних и 15 % 13-летних сообщили, что употребляли алкоголь в течение последнего месяца.

В ЕС самые высокие показатели (10% и более) среди 11-летних наблюдались в Чехии, Франции, Венгрии, Болгарии и Румынии.

Согласно докладу ОЭСР, раннее начало и многократное употребление алкоголя связано с ухудшением психического здоровья, например, тревожностью, снижением когнитивных функций и более высоким уровнем потребления во взрослом возрасте.

Число 15-летних подростков, которые неоднократно напивались, достигло более 35% в Дании, Венгрии и Болгарии, в то время как в Португалии этот показатель составил менее 10%.

Играет ли пол роль в употреблении алкоголя?

Распространенность пьянства среди подростков в течение жизни в среднем снижается в странах ОЭСР.

Среди мальчиков эта тенденция стабилизировалась: в 2019 и 2022 годах она составила 22%, в то время как среди девочек она изменилась на противоположную (увеличившись с 19% в 2018 году до 22% в 2022 году).

Тем не менее, в 25 странах ЕС доля мальчиков, сообщивших о том, что они напивались более одного раза в жизни, была выше, чем доля девочек.

Для решения проблемы пьянства среди несовершеннолетних многие страны приняли нормативные и профилактические стратегии, направленные на ограничение доступности алкоголя и его маркетинга.

Совсем недавно в Бельгии был принят новый План действий по борьбе с алкоголизмом на 2023-2025 годы, который направлен на снижение доступности алкоголя.

Новый закон запрещает продажу алкоголя через торговые автоматы, на станциях техобслуживания вдоль автомагистралей с 22:00 до 07:00, а также в больницах.