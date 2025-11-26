Министр армии США Дэниел Дрисколл во время недавнего визита в Киев сделал ряд мрачных прогнозов о ситуации на фронте и настаивал на принятии первоначального варианта мирного плана США, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники, передаёт LETA со ссылкой на UNIAN.

Ситуация в украинской армии становится всё хуже – россияне увеличивают темпы авиаударов, располагают практически неограниченными ресурсами и способны вести затяжную войну, не снижая темпа, заявил министр украинским официальным лицам.

"Ждать дольше — значит оказаться в ещё более слабой позиции", — предупредил Дрисколл.

Американская делегация указала, что оборонная промышленность США больше не может обеспечить Украину необходимыми объёмами систем ПВО и боеприпасов.

"По сути, посыл был таким — вы проигрываете, и вам нужно соглашаться", — сказал один из источников.

Украинская сторона, впрочем, вежливо отказалась подписывать первоначальную версию мирного плана, которую в Киеве сочли фактической капитуляцией.

Эти события стали очередным проявлением глубоких разногласий внутри команды президента США Дональда Трампа по вопросу о том, как завершить войну.

Сторонники вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса и специального посланника Трампа Стива Уиткоффа считают, что именно Киев мешает миру, и настаивают на оказании давления и принуждении Украины к компромиссу.

В свою очередь, лагерь государственного секретаря Марко Рубио винит Россию и считает, что Москва уступит лишь под давлением санкций и жёсткой позиции Запада.

Сам Трамп, по данным NBC, часто колеблется между этими двумя подходами.

После интенсивных консультаций в Женеве наиболее проблемные положения плана были удалены или изменены.

Тем временем официальный Кремль изменил риторику.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что первоначальный проект был "правильным", но новая версия может "заглушить дух Анкориджа", намекнув на августовский саммит главы РФ Владимира Путина и Трампа на Аляске.

Несмотря на напряжённое начало, в Киеве уже оценивают новую версию гораздо позитивнее.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, украинская и американская делегации "достигли соглашения по основным условиям обновлённого 19-пунктного плана".

В последние дни активизировалась дипломатическая деятельность США с целью положить конец российско-украинской войне.

Представители Вашингтона встретились с высокопоставленными украинскими чиновниками в Женеве, а с российской делегацией — в Абу-Даби.

Во вторник Трамп заявил, что Вашингтон "очень близок" к достижению соглашения с Украиной и Россией о завершении почти четырёхлетней войны.