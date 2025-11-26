Baltijas balss logotype
Над мирным планом США ещё предстоит серьёзно поработать - генсек НАТО 1 305

В мире
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Над мирным планом США ещё предстоит серьёзно поработать - генсек НАТО
ФОТО: LETA

Предложенный США мирный план по завершению российско-украинской войны требует серьёзных переговоров, считает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет LETA со ссылкой на DPA.

В мирном плане есть обнадёживающие элементы, однако остаются и неурегулированные вопросы, которые потребуют дальнейших усилий на дипломатическом уровне, заявил Рютте в интервью немецкой медиагруппе RND и испанской газете El Pais.

По словам главы альянса, Россия несёт значительные потери в живой силе — около 20 000 военнослужащих в месяц, при этом добиваясь лишь незначительных успехов.

С начала полномасштабной войны было убито или тяжело ранено около миллиона российских военных, тогда как Москва за этот год захватила лишь около 1% территории Украины и ежедневно продвигается всего на несколько метров, отметил Рютте.

В последние дни активизировалась дипломатическая деятельность США в стремлении положить конец российско-украинской войне.

Представители Вашингтона провели встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками в Женеве, а с российской делегацией — в Абу-Даби.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Вашингтон находится "очень близко" к достижению соглашения с Украиной и Россией о завершении почти четырёхлетней войны.

#НАТО #США #Украина #война #Дональд Трамп #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    26-го ноября

    Ага! Этот генсек услышав голос Трампа, станет в позу просящей собачки и два раза лизнет и сосем не руку хозяина.

    10
    1

