Предложенный США мирный план по завершению российско-украинской войны требует серьёзных переговоров, считает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет LETA со ссылкой на DPA.

В мирном плане есть обнадёживающие элементы, однако остаются и неурегулированные вопросы, которые потребуют дальнейших усилий на дипломатическом уровне, заявил Рютте в интервью немецкой медиагруппе RND и испанской газете El Pais.

По словам главы альянса, Россия несёт значительные потери в живой силе — около 20 000 военнослужащих в месяц, при этом добиваясь лишь незначительных успехов.

С начала полномасштабной войны было убито или тяжело ранено около миллиона российских военных, тогда как Москва за этот год захватила лишь около 1% территории Украины и ежедневно продвигается всего на несколько метров, отметил Рютте.

В последние дни активизировалась дипломатическая деятельность США в стремлении положить конец российско-украинской войне.

Представители Вашингтона провели встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками в Женеве, а с российской делегацией — в Абу-Даби.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Вашингтон находится "очень близко" к достижению соглашения с Украиной и Россией о завершении почти четырёхлетней войны.