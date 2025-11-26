Агентство Bloomberg во вторник опубликовало расшифровку двух телефонных разговоров помощника российского президента Юрия Ушакова, в которых он больше месяца назад обсуждал подготовку плана окончания войны в Украине со спецпосланниками президентов США и России Стивом Уиткоффом и Кириллом Дмитриевым.

Содержание разговоров вызвало бурю обвинений в пророссийской позиции в адрес Уиткоффа в прессе и соцсетях, но Дональд Трамп в среду заявил, что считает его поведение нормальной переговорной тактикой.

Сразу после того как Bloomberg опубликовал «слитую» кем-то прослушку разговоров Юрия Ушакова с Уиткоффом и Кириллом Дмитриевым, некоторые комментаторы предположили, что этот провал может иметь для участников бесед катастрофические последствия.

Но 26 ноября Ушаков в прежнем статусе и должности давал комментарии об этом происшествии российской прессе.

В беседе с газетой «Коммерсант» Ушаков предположил, что кто-то прослушивал его разговоры по мессенджеру WhatsApp. По его словам, переговоры, которые ведутся по закрытым каналам связи, почти никогда не становятся предметом «утечки» — если только её не организует специально одна из сторон.

«А бывают некоторые разговоры по WhatsApp, которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать», — сказал Ушаков.

В интервью телеканалу «Россия-1» Ушаков сказал, что не знает, кто «слил» этот его разговор с Уиткоффом, суть же его разговоров со спецпосланником США он комментировать не хочет.

Что именно было в разговорах

Судя по опубликованным расшифровкам, Уиткофф передавал через Ушакова советы Путину, как лучше разговаривать с Трампом: в числе прочего он рекомендовал похвалить его успехи в прекращении войны в секторе Газа.

Из разговора также следует, что организовать телефонные переговоры Трампа с Путиным до того, как в Белый дом в октябре должен был отправиться президент Украины Владимир Зеленский, предложил Юрий Ушаков.

Кроме того, в разговоре с Ушаковым Дмитриев говорит, что планирует «неформально» передать США некую бумагу с изложением российской позиции по вопросу войны в Украине.

«А они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере, максимально близко к ней», — якобы сказал при этом Дмитриев.

Судя по публикациям, речь может идти о «мирном плане» из 28 пунктов, который, как предполагали мировые СМИ, мог быть составлен на основе российской позиции и немного видоизменен американской стороной.

В ответ на публикацию Bloomberg Дональд Трамп заявил, что не видит ничего необычного или предосудительного в содержании разговора Уиткоффа с Ушаковым.

«Ему [Уиткоффу] нужно продать это Украине, а затем продать [предложения] Украины России. Так поступает тот, кто умеет заключать сделки: вам нужно сказать „Слушайте, они хотят вот это, вам нужно их убедить“, — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета. — Это обычная практика переговоров. Думаю, что он то же самое сказал Украине. Каждая сторона должна что-то дать и что-то получить».

Кроме того, Трамп сообщил, что Стив Уиткофф на следующей неделе, вероятно, полетит в Москву, где встретится с Путиным. По словам американского лидера, к Уиткоффу может присоединиться его, Трампа, зять Джаред Кушнер.

Одновременно в Киев должен отправиться другой посланник президента США Дэн Дрисколл, который, как сообщала пресса, во вторник встречался с российской и украинской делегациями в Абу-Даби.

«Стив Уиткофф, возможно, поедет вместе с Джаредом. Я не уверен, что Джаред поедет, но он участвует в этом процессе, он умный парень, и они встретятся с президентом Путиным, как я полагаю, на следующей неделе в Москве», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

Юрий Ушаков в интервью телеканалу «Россия-1» подтвердил, что Россия и США предварительно договорились о визите Уиткоффа в Москву на следующей неделе.

Эзра Коэн, служивший заместителем министра обороны по разведке в первой администрации Трампа, тоже считает, что разговор Уиткоффа с Ушаковым укладывается в рамки обычной тактики переговоров. Поэтому, по мнению Коэна, пресса слишком раздувает значение этой утечки.

«Когда ты ведёшь переговоры, ты строишь отношения с обеими сторонами, особенно если ты — посредник, ты добиваешься, чтобы обе стороны сказали свое „да“, — сказал Коэн в радиоэфире Би-би-си. — И я думаю, что именно это Стив Уиткофф и делает: он хочет добиться успеха, а для успеха нужно, чтобы россияне были в нужном настроении, а именно — были настроены на соглашение».

«Должен быть уволен»

Но некоторые комментаторы в англоязычной прессе и даже некоторые американские политики-однопартийцы Дональда Трампа заявили, что, судя по содержанию разговора Уиткоффа с Ушаковым, Уиткофф помогает россиянам, непригоден как посредник и должен быть отстранён от переговоров.

«Тем, кто против российского вторжения и хочет, чтобы Украина одержала верх и была суверенной и демократической страной, совершенно ясно, что Уиткофф полностью поддерживает россиян. Ему нельзя доверять руководство этими переговорами […] Он должен быть уволен», — написал в сети X конгрессмен-республиканец Дон Бейкон.

«Это большая проблема, — поддержал его коллега, тоже республиканец Брайан Фитцпатрик. — И это — одна из причин, почему эти дурацкие побочные представления и тайные встречи должны прекратиться. Дайте госсекретарю Марко Рубио поработать, честно и объективно».

Корреспондент британского телеканала Sky News в США Джеймс Мэтьюз тоже считает, что манера взаимодействия Уиткоффа с россиянами вызывает серьезнейшие вопросы и может привести к катастрофическим последствиям.

«В этих сообщениях посланник Трампа очень смахивает на полезного идиота […] С любой другой работы Уиткофф, наверное, был бы уволен как необратимо скомпрометировавший себя. В любое другое время это всё всеми воспринималось бы как очень большой скандал», — пишет британский журналист.

«Но при Дональде Трампе скандалы уже не те, что раньше, — продолжает Мэтьюз. — Президент и его представитель продолжают якшаться с Владимиром Путиным. И, судя по разговорам Стива Уиткоффа, баланс сил там сложился в меньшей степени в пользу Трампа, чем мы думали».

Британская газета Telegraph напоминает, что Трамп сознательно поручил миротворческие переговоры таким людям со стороны, как Уиткофф и Джаред Кушнер, поскольку был уверен, что их свежие взгляды и подходы помогут добиться того, что неспособны сделать чиновники и дипломаты.

Кроме того, напоминает газета, в трудных переговорах с «лидерами-бандитами» часто приходится говорить и обещать некрасивые вещи, и для всех было бы лучше, чтобы эти вещи не попадали в прессу.

«Но даже со всеми этими оговорками то, что Уиткофф явно учит Юрия Ушакова, главного помощника Владимира Путина по внешней политике, как обращаться с Трампом, очень сильно компрометирует Уиткоффа», — считает Telegraph.

«Утечка его телефонного разговора с советником Путина снова ставит под сомнение успех мирных переговоров и иллюстрирует ограниченность понимания Уиткоффом России и ее руководства, — продолжает газета. — Она показывает, что он, возможно, слишком близок к Москве и не понимает угрозы, исходящей от Путина».