Парламент Италии признал фемицид преступлением, за которое грозит пожизненное заключение 2 1577

В мире
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Парламент Италии признал фемицид преступлением, за которое грозит пожизненное заключение

Парламент Италии во вторник единогласно поддержал законопроект, признающий фемицид — предумышленное убийство женщин или девочек по признаку их пола — преступлением, за которое предусмотрено пожизненное заключение, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Новая статья Уголовного кодекса вводит категорию убийства "на основании характеристик жертвы", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее законодательство Италии предусматривало только отягчающие обстоятельства в случаях, когда убийца состоял с жертвой в браке или родственных отношениях.

Премьер-министр Джорджа Мелони положительно оценила голосование парламента, назвав законопроект инструментом "защиты свободы и достоинства каждой женщины".

Инициатива правительства, одобренная Сенатом ещё в июле, была принята нижней палатой парламента 237 голосами "за", при отсутствии голосов "против".

Новая статья Уголовного кодекса предусматривает пожизненное заключение за действия, направленные на причинение смерти женщине "по мотивам дискриминации, ненависти, насилия" или другим причинам.

Во вторник ООН отметила Международный день борьбы с насилием в отношении женщин, опубликовав доклад, в котором говорится, что в прошлом году около 50 000 женщин и девочек были убиты своими партнёрами или членами семьи.

Национальный институт статистики Италии ISTAT сообщил, что из 327 зарегистрированных в 2024 году убийств 116 были связаны с женщинами и девочками. В 92,2% случаев убийцами были мужчины.

#Италия #ООН #преступность #политика
Оставить комментарий

(2)
  • VU
    Vards Uzvards
    26-го ноября

    "причинение смерти женщине "по мотивам дискриминации, ненависти, насилия"" - бытовуху и преступления серийных маньяков теперь признали фемицидом? Как данное признание предотвратит эти преступления? Прямое доказательство того, что буржуазный парламент институт, бесполезный и вредный для большинства трудящихся.

    2
    0
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    26-го ноября

    Наверное, у них в конституции тоже записано что все полы равны перед законом. Но как и положено в евросовке, некоторые равнее.

    10
    1

