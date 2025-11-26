Смена владельцев базирующейся в Латвии авиакомпании "SmartLynx Airlines", которая в понедельник, 24 ноября, прекратила свою деятельность, незадолго до инициации процесса правовой защиты вызывает множество вопросов, заявил агентству LETA бывший министр сообщения Талис Линкайтс.

Он указал, что способ, которым "SmartLynx Airlines" пришла к остановке деятельности, должны оценить кредиторы, и при необходимости — обратиться с претензиями к предыдущим акционерам.

"Видно, что предпринималась попытка отделить плохую авиакомпанию от хороших. Одну обанкротить, чтобы остальные могли продолжать работу", — пояснил Линкайтс.

Министр сообщения Атис Швинка (Прогрессивные) в среду в интервью передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении заявил, что к соответствующему вопросу он обратился уже несколько недель назад.

"Да, это вызывает обеспокоенность. Мы используем все правовые инструменты, чтобы контролировать этот процесс и уделять повышенное внимание ответственным учреждениям", — сказал он.

В то же время представители "SmartLynx Airlines Latvia" в разговоре с агентством LETA отвергли, что прекращение деятельности было заранее продуманной схемой, отметив, что под управлением предыдущих владельцев в "SmartLynx" в этом и прошлом году было вложено более 100 миллионов евро. Новые владельцы имели конкретные планы развития, которые по ряду причин не удалось реализовать.

LETA уже сообщала, что 22 октября этого года "SmartLynx Airlines" объявила о смене владельцев. Новыми владельцами стали бывший исполнительный директор "SmartLynx Airlines" Эдвин Деменюс (5%), финансовый директор компании Миндаугас Казакявичюс (5%) и базирующийся в Нидерландах специализированный инвестиционный фонд "Stichting Break Point Distressed Assets Management" (90%), конечным бенефициаром которого является гражданин Кипра Илияс Ираклиос. При этом сам фонд был зарегистрирован всего за месяц до сделки — 22 сентября, согласно информации на сайте "companyinfo.nl" со ссылкой на торговый реестр Нидерландов KVK.

Единственным владельцем "SmartLynx Airlines" до этого была ООО "Smart Aviation Holding", принадлежащая группе "Avia Solutions Group", бенефициаром которой является Гядиминас Жемялис, свидетельствует информация ресурса "Firmas.lv".

Спустя несколько дней, 28 октября, Рижский районный суд возбудил дело о правовой защите "SmartLynx".

По неофициальной информации, опубликованной на сайте "blacklist.aero", общая сумма обязательств "SmartLynx" перед более чем 780 кредиторами составляет 238,4 миллиона евро, в том числе задолженность связанным с предыдущим владельцем "Avia Solutions Group" компаниям — 174,374 миллиона евро, а остальным кредиторам — 64 миллиона евро.

В частности, указано, что долг "SmartLynx" перед ООО "Fedex Express Latvia" составляет примерно 775 000 евро, перед АО "BTA Baltic Insurance Company" (BTA) — 117 000 евро, перед ООО "ARS Logistika" — 86 000 евро, перед ООО "Havas Latvia" — 69 000 евро, перед ООО "Airo Catering Services Latvija" — 53 000 евро.

Представители BTA агентству LETA пояснили, что "SmartLynx Airlines" приобрела страховые полисы, за которые должна была внести оплату на год вперёд. В то же время, BTA приняла меры по снижению размера возможной задолженности, и фактический долг сейчас существенно меньше указанных 117 000 евро.

Также представители BTA сообщили, что пока не получали на согласование план мероприятий правовой защиты, но будут продолжать следить за актуальной информацией и ходом процесса.

Остальные упомянутые латвийские компании, а также представители "SmartLynx Airlines" на момент публикации не прокомментировали общий размер долга перед кредиторами.

Сайт "blacklist.aero" обращает внимание, что собранные данные указывают на признаки преднамеренного банкротства "SmartLynx", включая продажу компании незадолго до начала процесса защиты от кредиторов, сохранение контроля за управлением и разделение бизнеса, создающее впечатление целенаправленного изолирования долгов. В статье делается вывод, что схема напоминает модель вывода активов — прибыльные структуры остаются у прежнего владельца, а долги передаются новому фонду.

В распоряжении агентства LETA также имеется письмо от имени Деменюса, направленное кредиторам "SmartLynx Airlines" в понедельник, 24 ноября, в котором говорится, что на сайте "blacklist.aero", автором которого является Артём Дегтярёв, размещена ложная и вводящая в заблуждение информация о "SmartLynx Airlines" и процессе её реструктуризации.

В письме Деменюс утверждает, что "SmartLynx Airlines" действует в рамках всех применимых юридических норм и стандартов. Эти шаги предпринимаются с целью надлежащего управления делами компании и обеспечения равного подхода ко всем заинтересованным сторонам.

Он также указывает, что Дегтярёв и связанная с ним компания "Air Justice", управляющая сайтом "blacklist.aero", распространяли утверждения в адрес "SmartLynx Airlines" и призывали кредиторов предпринимать действия против компании. В письме также упомянуты случаи, когда Дегтярёв и его структуры якобы были связаны с возможными скоординированными атаками на деловую репутацию компаний, распространением ложной информации и другими подобными действиями.

В распоряжении агентства LETA имеется и письмо от Дегтярёва, адресованное кредиторам "SmartLynx", в котором утверждается, что действия "Avia Solutions Group" по урегулированию долгов указывают на тщательно спланированную схему, целью которой является уход от полноценной корпоративной реструктуризации и исключение наблюдения со стороны администратора процесса неплатёжеспособности. В письме он призывает кредиторов к разработке координированной стратегии и тактических действий.

LETA уже сообщала, что базирующаяся в Латвии авиакомпания "SmartLynx Airlines" с понедельника, 24 ноября, прекратила хозяйственную деятельность. Одновременно было подтверждено, что также прекращена коммерческая деятельность "SmartLynx Airlines Estonia" и "SmartLynx Airlines Malta", и все три свидетельства эксплуатанта воздушного судна (AOC) были приостановлены.

Решение принято после оценки финансового состояния компании и перспектив долгосрочной деятельности.

Деменюс указал, что это решение было принято после тщательного анализа всех возможных сценариев.

"К сожалению, в текущих условиях было сделано заключение, что продолжение деятельности компании невозможно", — добавил он.

Представитель "SmartLynx" Агия Кола-Канца пояснила агентству LETA, что в настоящее время в компании продолжает работать небольшая команда, которая занимается возвращением самолётов арендодателям.

Она добавила, что на данный момент невозможно точно назвать количество сотрудников, которые потеряют работу, так как о прекращении деятельности было объявлено в понедельник, 24 ноября. Всего в различных странах в структурах "SmartLynx" работало около 400 человек — в основном специалисты в области авиации: инженеры, специалисты по планированию полётов и сотрудники вспомогательных служб.

Кола-Канца также отметила, что в Латвии в парке "SmartLynx Airlines" на данный момент находится один или два самолёта, остальные принадлежат "SmartLynx Airlines Malta" и "SmartLynx Airlines Estonia" и находятся в процессе возврата владельцам.

Она пояснила, что офис "SmartLynx" в Риге был арендован, поэтому его будущее зависит от решений собственников здания.

В прошлом году "SmartLynx Airlines" перевезла 10,66 миллиона пассажиров, что на 62,5% больше, чем в 2023 году. За год авиакомпания выполнила 68 085 рейсов, что на 43,4% больше, чем годом ранее, когда было выполнено 47 495 рейсов. Объём перевозимых грузов сократился на 6,8% и составил 31 872 тонны.

К концу 2024 года флот "SmartLynx Airlines" насчитывал 68 самолётов, что на один больше, чем годом ранее. Однако весной текущего года авиакомпания объявила о планах сократить флот на 30%.

В 2023 году оборот "SmartLynx Airlines" составил 339,027 миллиона евро, а прибыль — 11,089 миллиона евро, свидетельствуют данные "Firmas.lv". Консолидированный оборот группы "SmartLynx Airlines" составил 496,651 миллиона евро, а прибыль — 22,774 миллиона евро. Финансовые результаты за 2024 год пока не опубликованы.

"SmartLynx Airlines" зарегистрирована в 1992 году, её уставный капитал составляет один миллион евро.