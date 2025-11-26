Стив Уиткофф в октябре давал Юрию Ушакову советы, как Путину разговаривать с Трампом, а также рекомендовал, чтобы эта беседа прошла до визита в Белый дом Зеленского, следует из расшифровки, опубликованной Bloomberg, пишет DW.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в телефонном разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым советовал ему, как можно было бы представить президенту РФ Владимиру Путину "мирный план" по Украине президента США Дональда Трампа, а также, в частности рекомендует позвонить в Белый дом прежде, чем в Вашингтон приедет президент Украины Владимир Зеленский. Об этом во вторник, 25 ноября, пишет Bloomberg, публикуя расшифровку этого пятиминутного телефонного разговора, состоявшегося, по сведениям агентства, 14 октября.

Как Ушаков и Уиткофф согласовали созвон Путина и Трампа

Согласившись в ходе беседы с мнением Ушакова, что президентам России и США "было бы полезно созвониться", Уиткофф дает ему рекомендации, как Путин мог бы вести разговор с Трампом. Он предлагает передать президенту США, что российская сторона поздравляет его с достижениями в секторе Газа, с уважением относится к тому, что Трамп - "человек мира", и что Россия "будет рада", если будет заключен мирный договор между Россией и Украиной.

В конце разговора, судя по расшифровке, Уиткофф сообщил Ушакову, что президент Украины Владимир Зеленский 17 октября будет принят в Белом доме, и предлагает организовать телефонный разговор между Путиным и Трампом перед этой встречей. Ушаков отвечает, что понял советы Уиткоффа и собирается обсудить их с Путиным, после чего он снова свяжется с ним.

Как напоминает Bloomberg, спустя два дня после разговора Уиткоффа и Ушакова, 16 октября, Путин и Трамп действительно созвонились - по инициативе российской стороны. Впоследствии Трамп назвал эту беседу, длившуюся 2,5 часа, "очень продуктивной" и сообщил о планах встретиться с Путиным в Будапеште. Этот саммит, однако, так и не состоялся.

В ходе беседы Стив Уиткофф сказал о возможности разработать мирный план из 20 пунктов, подобный тому, как было сделано в секторе Газа.

Он также подчеркнул, что испытывает "глубочайшее уважение" к Владимиру Путину и понимает, чего будет стоить заключение мирной сделки: "Донецк (Донбасс. - Ред.) и, может быть, обмен территориями где-то". "Но вместо того чтобы говорить так, давайте говорить с большей надеждой, потому что я думаю, мы сможем заключить сделку. И я думаю, Юрий, президент даст мне большую свободу и дискретность, чтобы заключить сделку", - указывает Уиткофф.

"Мирный план" Трампа по Украине

21 ноября был представлен "мирный план" Трампа из 28 пунктов. Однако позже в его изначальную версию были внесены изменения, которые в большей степени учитывают интересы Украины.

25 ноября Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что его спецпосланник Уиткофф обсудит в Москве с Владимиром Путиным последние оставшиеся в этом плане "пункты, вызывающие разногласия". Параллельно с этим министр армии США Дэниел Дрисколл, которого Трамп назначил переговорщиком по Украине, будет проводить консультации на эту же тему с украинской стороной в Киеве, говорится в этом посте.

Комментируя сообщение Bloomberg, директор Белого дома по коммуникациям Стивен Чунг указал, что оно доказывает, что "Уиткофф почти каждый день говорит с представителями России и Украины, чтобы достичь мира, что является именно тем, для чего его назначил президент Трамп".

В свою очередь советник президента РФ Кирилл Дмитриев, комментируя критику в адрес обсуждаемого мирного плана, написал в своем микроблоге X 25 ноября: "Те, кто извлекает выгоду из войны, и глубинное государство вкладывают огромные средства в нападки на мирный план и дискредитацию миротворцев, потому что война приносит прибыль".

DW