Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Завтра не служивший в армии Макрон провозгласит возможную мобилизацию 2 696

В мире
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Гражданский президент все чаще обращается к военным.

Гражданский президент все чаще обращается к военным.

По словам президента, Европа сталкивается с "постоянной угрозой со стороны России".

Франция может уже в ближайшие дни объявить о введении добровольной военной службы. Как пишет Le Figaro, президент Эммануэль Макрон планирует официально объявить об этом 27 ноября, на фоне роста рисков безопасности в Европе.

"Франция должна оставаться сильной страной с мощной армией", - подчеркнул Макрон на полях саммита G20 в Йоханнесбурге.

По данным издания, работа над инициативой продолжается уже несколько месяцев: впервые президент упомянул об идее еще 13 июля во время выступления перед военным командованием.

Le Figaro отмечает, что правительство рассматривает несколько сценариев. План предусматривает привлечение от 10 до 50 тысяч добровольцев в год. Продолжительность службы может составить 10 месяцев, а участники будут получать денежную компенсацию - несколько сотен евро ежемесячно.

Макрон аргументирует необходимость реформы тем, что Европа сталкивается с "постоянной угрозой со стороны России", поэтому государство должно быть способно быстро мобилизоваться в случае необходимости.

Франция - не единственная страна ЕС, которая пересматривает подходы к военной службе. Ранее правительство Германии согласовало новую модель отбора:

-все 18-летние граждане будут получать анкету для оценки мотивации и пригодности;

-молодежь, рожденная после 1 января 2008 года, будет обязана пройти медосмотр;

-служба останется добровольной, но в случае недостатка желающих могут ввести "воинскую обязанность по необходимости", когда кандидатов будут определять жребием.

Читайте нас также:
#Франция #Европа #безопасность #оборона #мобилизация #Россия #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • QQ
    Qwerty Qwerty
    26-го ноября

    Никто не непойдет

    3
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го ноября

    Задолбали вы уже с дебильными статьями и придурковатым заголовками. Реальная журналистика "ниже плинтуса".

    11
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Взрыв на Крымском мосту: обвиняемым дали пожизненные сроки
Изображение к статье: Не все готовы присоединяться к числу павших героев. Иконка видео
Изображение к статье: Железная леди страны Восходящего Солнца. Иконка видео
Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему нельзя обсуждать мужа с подругами: объяснение психолога
Люблю!
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика
Изображение к статье: Сокращение украинской армии вымостит дорогу в ад - Кулеба
В мире
1
Изображение к статье: В таких районах живут преимущественно иммигранты из Азии и Африки. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему нельзя обсуждать мужа с подругами: объяснение психолога
Люблю!
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео