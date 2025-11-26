По словам президента, Европа сталкивается с "постоянной угрозой со стороны России".

Франция может уже в ближайшие дни объявить о введении добровольной военной службы. Как пишет Le Figaro, президент Эммануэль Макрон планирует официально объявить об этом 27 ноября, на фоне роста рисков безопасности в Европе.

"Франция должна оставаться сильной страной с мощной армией", - подчеркнул Макрон на полях саммита G20 в Йоханнесбурге.

По данным издания, работа над инициативой продолжается уже несколько месяцев: впервые президент упомянул об идее еще 13 июля во время выступления перед военным командованием.

Le Figaro отмечает, что правительство рассматривает несколько сценариев. План предусматривает привлечение от 10 до 50 тысяч добровольцев в год. Продолжительность службы может составить 10 месяцев, а участники будут получать денежную компенсацию - несколько сотен евро ежемесячно.

Макрон аргументирует необходимость реформы тем, что Европа сталкивается с "постоянной угрозой со стороны России", поэтому государство должно быть способно быстро мобилизоваться в случае необходимости.

Франция - не единственная страна ЕС, которая пересматривает подходы к военной службе. Ранее правительство Германии согласовало новую модель отбора:

-все 18-летние граждане будут получать анкету для оценки мотивации и пригодности;

-молодежь, рожденная после 1 января 2008 года, будет обязана пройти медосмотр;

-служба останется добровольной, но в случае недостатка желающих могут ввести "воинскую обязанность по необходимости", когда кандидатов будут определять жребием.