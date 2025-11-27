"Условия - не скажу, для революционной, но - для предреволюционной ситуации СЛОЖИЛИСЬ В САМОЙ УКРАИНЕ, - написал в своем аккаунте в Facebook журналист Аркадий Бабченко, -

По пунктам.

Проигранная война. Ну, тут спорить про кофе в Ялте через два-три тижня максимум, я так полагаю, уже никто не будет? Причем, вопрос даже не в том, насколько она проиграна или не проиграна в реальности.

Вопрос в том, насколько конечный результат будет соответствовать изначальным обещаниям власти.

Детей от Арестовича еще кто-нибудь хочет?

Слабое правительство Керенского зачеркнуто - даже не слабое правительство. Это даже не политический кризис. Это даже не потеря управления, о чем я блажил еще с 2019 - го, сколько, опять же, на меня говна тогда было вылито.

Это - ОТСУТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.

Государственность построить - опять - так и не удалось.

Давайте констатировать этот факт.

Потому что - ну, опять же, по пальцам.

Вот у вас есть первое лицо.

Вот у вас есть второе лицо - а что бы вы ни говорили, как бы вы ни указывали на должность начальника по карандашам, Ермак - это второе лицо в государстве.

Если не первое с половиной.

И вот у него есть некий мужик, который вывозит чемоданами доллары.

Это, как ни крути, либо третье лицо в пирамиде.

Либо второе с половиной.

И вот если у вас второе с половиной лицо вывозит сотнями миллионов долларов - а сто миллионов это просто доказано на данный момент, подтверждено уликами, а там, наверняка, больше - американские деньги чемоданами в Москву - это означает простую вещь:

Государства в Украине нет.

Сорри, это факт.

Есть некие группировки, пришедшие во власть, некие схематозы, некие кварталы - но это точно не государство.

Дальше.

Сотни тысяч вернувшихся с фронта человек, которые чувствуют себя обманутыми, преданными, сданными.

Ремарка 1: Те, кто попал в плен в 2022, когда был национальный подъем, очереди в военкоматы и полная вера в будущее - и возвращается домой в 2025 - прикиньте, как они охуевают сейчас?

То, что в отсутствие информации в камере говорили им фсбшники, и в то, что они отказывались верить - б..дь, оказалось правдой...

Ремарка 2: Если вы думаете, что хунта, это будет Залужный, то фиг там, хунта это будет Билецкий и правая рука его Малюта.

Но это тема для отдельного разговора.

Гигантский долг, который не понятно как его нахрен выплачивать вообще в принципе. Практически уничтоженная экономика и глобальное обнищание населения. Которое держится только на Вовиной тысяче зачеркнуто на траншах Европы.

А тут смотри пункт первый и второй.

И. Самое главное. Назревшие неразрешенные КРАЙНИЕ противоречия в обществе.

Это вообще главный пункт.

Тут пояснять не надо?

Ну и как родзинка на торте - отсутствие консенсуса в обществе о видении дальнейшего будущего страны.

Я не говорю, что так будет. Это не прогноз.

Это еще не ж..а. Но это - уже вход в предж..ие. И - да. Я не знаю, что делать".

Аркадий Аркадьевич Бабченко (род. 18 марта 1977, Москва) — российский оппозиционный журналист, писатель, военный корреспондент. Участвовал в составе Вооружённых сил РФ в двух Чеченских войнах: в первой — как солдат срочной службы, во второй — по контракту (уволился в звании старшины запаса). В 2017 году эмигрировал из России. Пребывал на Украине с 2017 по 2019 год, и в 2018 году принял участие в спецоперации по инсценировке собственного убийства. 7 апреля 2023 года Минюст России внёс Бабченко в список физических лиц — «иностранных агентов». Проживает в Эстонии. 30 июля 2023 года Бабченко забросал яйцами Посольство РФ в Эстонии, за что получил штраф.