Не все в Токио готовы воевать за Тайвань.

Бывшие премьер-министры Японии Сигэру Исиба, Есихико Нода и Юкио Хатояма недавно раскритиковали действующего премьер-министра Санаэ Такаити за ухудшение отношений с Китаем из-за ее ошибочных высказываний о Тайване и призвали ее к осторожности в словах и действиях, а также к улучшению двусторонних отношений посредством диалога.

Сигэру Иcиба заявил в воскресенье в телеэфире, что после визита тогдашнего премьер-министра Какуэя Танаки в Китай в 1972 году, который способствовал нормализации дипотношений между Японией и Китаем, последующие японские правительства всегда подходили к отношениям двух стран с поистине скрупулезной тщательностью.

Нынешняя администрация должна в полной мере понять давнюю основную позицию Японии и проявлять осторожность при реализации своей политики в будущем, отметил он.

В тот же день Есихико Нода заявил в интервью СМИ в префектуре Тоттори, что нынешняя напряженность в японо-китайских отношениях "проистекает из необдуманных высказываний премьер-министра Санаэ Такаити". Он подчеркнул, что Санаэ Такаити должна предоставить китайской стороне объяснения и работать над улучшением отношений посредством диалога.

В четверг в публикации в соцсети X Юкио Хатояма отметил, что высказывания Санаэ Такаити, "которые отклонились от курса, согласно которому "тайваньский вопрос является внутренним делом Китая", поставили двусторонние отношения на грань наихудшего сценария. "Ущерб национальным интересам Японии неизмерим", -- добавил он.

Юкио Хатояма призвал Санаэ Такаити исправить ошибку, процитировав Конфуция: "Когда, совершив ошибку, не исправил ее, это и называется "совершить ошибку".

Санаэ Такаити заявила на заседании парламента, что "применение силы материковым Китаем в отношении Тайваня" может представлять собой "ситуацию, угрожающую выживанию" Японии. Это высказывание вызвало резкую критику со стороны юристов, антивоенных групп и оппозиционных партий внутри страны. Японская общественность отметила, что ее заявление нарушило обязательство, данное японским правительством в Совместном заявлении Японии и Китая 1972 года, и явно противоречит давней внешней политике Японии в отношении Китая, что неизбежно вызовет ненужную напряженность в регионе.