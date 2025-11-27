Капитуляция перед требованиями России об ограничении численности украинских войск унизит нацию и "вымостит дорогу в ад", заявил Дмитрий Кулеба, занимавший пост министра иностранных дел Украины с 2020-го по 2024 годы, в интервью программе Euronews "12 минут с".

Дипломатические усилия по заключению мирного соглашения активизировались в последние дни после того, как администрация США представила президенту Украины проект соглашения из 28 пунктов, автором которого, как теперь известно, является Кремль.

Первоначальный "российско-американский план" предусматривал ограничение до 600 000 военнослужащих украинской армии, которая в настоящее время, по словам Зеленского, насчитывает почти миллион солдат.

В просочившемся в прессу европейском контрпредложении, подготовленном в Женеве в начале этой недели (оно, правда, не отражает официальную позицию на переговорах), предлагался более высокий потолок - 800 000 солдат в мирное время.

Официальные лица ЕС с тех пор отвергли такое ограничение, а глава внешнеполитического ведомства Кайя Каллас заявил в среду, что мирное соглашение должно ограничивать армию России, а не Украины.

'Впереди не лучшие времена для Европы'

Входящие в "Коалицию решительных" западные союзники Украины давно заявляют, что сильная украинская армия - оптимальная гарантия безопасности страны. В последние месяцы они сместили акцент на укрепление украинских вооружённых сил в качестве альтернативы использованию иностранных войск.

Еще одна концепция, все еще находящаяся на рассмотрении, - предоставление Киеву гарантий безопасности, аналогичных статье 5 договора НАТО. Она предусматривает, что нападение на одного союзника приравнивается к нападению на всех, но Украине не предлагают стать полноправным членом альянса.

"Разве не смущает, что спустя почти четыре года после начала войны европейские лидеры всё ещё перескакивают с одной темы на другую, от отправки миротворческих сил и сил по обеспечению безопасности до укрепления украинской армии и предложения чего-то вроде статьи 5", - задается вопросом Кулеба.

Политик добавил, что попытка заключить сделку "уже развалилась", по его мнению, из-за "агрессивного и нестабильного обращения Вашингтона с первоначальным планом из 28 пунктов", а также из-за утечки информации о том, как был составлен план посланниками США и России.