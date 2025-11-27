Получение американской рабочей визы H-1B, по которой в страну ездили квалифицированные сотрудники, и раньше было квестом: ее разыгрывали в лотереи среди претендентов и выдавали крайне лимитированно. А с конца сентября, когда указом Дональда Трампа работодателей в США обязали выплачивать за каждого своего иностранного сотрудника, работающего по этой визе, $100 000, она стала практически недоступной.

Ограничение действует 12 месяцев и предусматривает исключения по национальным интересам, которые определяет Министерство внутренней безопасности (DHS).

В отличие от повышений государственных пошлин за визы Службой гражданства и иммиграции США (USCIS), когда адвокаты и другие лица имеют право комментировать предложенное нововведение и пытаться его оспорить и с момента предложения до реализации проходит от трех до шести месяцев, это решение начало действовать практически сразу.

Важно также понимать, что, поскольку это не новый сбор USCIS, выплата $100 000 не узаконена в иммиграционной системе и введена в обход стандартных процедур. Это создает правовые и экономические риски для работодателей. При этом USCIS незадолго до этого и сама повысила регистрационный сбор за участие в лотерее H-1B до $215. Это внесло некоторую путаницу и повлекло за собой судебные иски в отношении указа.

Текст указа президента предписывает Министерству внутренней безопасности США приостановить рассмотрение петиций без подтверждения уплаты $100 000 для заявителей, находящихся за пределами США.

H-1B — основная рабочая виза США для специалистов с высшим образованием в сферах технологий, инженерии, медицины, финансов и науки. Она позволяет американским компаниям нанимать сотрудников, когда на внутреннем рынке нет нужных кадров. Такая виза выдается максимум на три года с возможностью продления до шести и может стать первым шагом к получению грин-карты (обычно по категориям EB-2 или EB-3).

Главные плюсы этой визы: законность, предсказуемость и открытые перспективы для карьерного роста внутри США. Кроме того, от получателя такой визы обычно не требуется самостоятельно собирать многочисленные документы, подтверждающие его ценность для американской экономики и общества — нужно намерение работодателя его нанять и соответствие определенной специальности.

К минусам же можно отнести действующую уже четыре года строго ограниченную квоту и лотерею: ежегодно доступно 85 000 виз, включая 20 000 для обладателей степеней магистра и выше. Теперь же появился еще один мощный барьер в виде обязательной выплаты $100 000, который делает наем по H-1B практически недоступным для стартапов и малого бизнеса — и не слишком привлекательным даже для крупных компаний, ведь и они не любят разбрасываться деньгами.

Наиболее уязвимыми перед новым требованием оказались стартапы и компании малого бизнеса, особенно в сфере технологий, инженерии и биомедицины.

Учитывая, что указ Трампа многих застал врасплох, а также принятую в США практику пытаться оспаривать любые — в том числе президентские — решения в суде, пострадавшие группы уже начали подавать иски против указа.