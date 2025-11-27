Baltijas balss logotype
США хотят дать Украине гарантии уже после сделки - Politico 0 459

В мире
Дата публикации: 27.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: США хотят дать Украине гарантии уже после сделки - Politico
ФОТО: пресс-фото

Глава Госдепа передал европейским союзникам, что США предоставят Украине гарантии безопасности после заключения мирной сделки, пишет издание. При этом Марко Рубио подчеркнул, что такие гарантии - приоритет США, пишет DW.

Госсекретарь США Марко Рубио передал европейским союзникам, что Вашингтон согласится предоставить Украине какие-либо гарантии безопасности только после того, как мирная сделка будет заключена. Об этом пишет в среду, 26 ноября, онлайн-издание Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата и лицо, знакомое с содержанием этих переговоров.

По словам этих источников, такое условие содержалось в предложениях, переданных США Киеву на прошлой неделе.

Украина считает предоставление Западом гарантий безопасности краеугольным камнем для заключения мирного соглашения с Россией, напоминает издание. При этом президент США Дональд Трамп якобы заявил, что "не пригласит украинских лидеров в Белый дом", пока сделка не будет подписана, говорится далее в публикации.

Гарантии безопасности для Украины

Посылы, исходящие от администрации президента США Дональда Трампа, "являются многосторонними", следует из публикации. Так, по данным Politico, в ходе телефонной беседы с европейскими представителями 25 ноября Марко Рубио заявил, что гарантии безопасности для Украины являются приоритетом для администрации Трампа и что они обсуждаются отдельно, вне прочих положений мирной сделки, по которым уже было достигнуто согласие.

США хотят быстро принять все положения единым пакетом, передает издание слова неназванного европейского дипломата.

Кроме того госсекретарь США в беседе с европейцами в общих чертах упомянул и другие вопросы, связанные с мирным соглашением. Они, по словам источника, касались территориальной целостности Украины и замороженных российских активов.

"Некоторые европейские страны опасаются, что администрация Трампа склонит чашу весов в пользу России", - говорится в публикации. "Ни слова о правах человека, гуманитарном праве, международном праве или принципах. Это создает новую архитектуру европейской безопасности, полную дыр," - цитируют журналисты одного из дипломатов.

DW

Читайте нас также:
#США #Украина #Дональд Трамп #Европа #Россия #политика
Видео