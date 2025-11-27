Baltijas balss logotype
Стрелявший в нацгвардейцев у Белого дома - из Афганистана 0 700

В мире
Дата публикации: 27.11.2025
Deutsche Welle

Огонь по двум нацгвардейцам вблизи Белого дома открыл афганец, въехавший в США в 2021 году и проживавший в штате Вашингтон, сообщают CNN, AP и другие СМИ. Дональд Трамп назвал нападение терактом, пишет DW.

Мужчина, стрелявший в двух нацгвардейцев США вблизи Белого дома в Вашингтоне, - уроженец Афганистана. Об этом сообщили утром в четверг, 27 ноября, независимо друг от друга агентство AP и телеканал CNN - оба со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Аналогичные сведения распространили и другие американские СМИ.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что министерство внутренней безопасности "уверено, что подозреваемый въехал в США из Афганистана в 2021 году". Выступив со специальным заявлением, Трамп назвал нападение на военнослужащих Национальной гвардии "актом террора".

Как пишет CNN на своем сайте, ФБР нашло соответствие между первоначальными данными о личности нападавшего и данными мужчины, иммигрировавшего в США из Афганистана в августе 2021 года и проживавшего в штате Вашингтон. Как уточнил один из неназванных собеседников телеканала, власти проверили отпечатки пальцев находящегося под стражей подозреваемого и таким образом выяснили его имя.

В 2024 году мужчина подал прошение об убежище в США и получил его в начале 2025 года, говорится в публикации. По данным агентства AP, нападавшего зовут Рахманулла Л. Отмечается, что правоохранительные органы продолжают работу, чтобы получить дополнительное подтверждение своих выводов.

Нападение на нацгвардейцев у Белого дома

26 ноября неизвестный открыл огонь по двум военнослужащим Нацгвардии США в Вашингтоне, на площади Фаррагут, расположенной вблизи Белого дома. На момент публикации оба пострадавших находились в больнице в критическом состоянии .

Сообщения некоторых СМИ об их гибели не подтвердились. Губернатор штата Западная Виргиния Патрик Морриси, который вскоре после нападения также написал, что оба нацгвардейца скончались, позже отказался от этих слов, объяснив, что его офис получал противоречивую информацию об их состоянии. Именно из Западной Виргинии нацгвардейцы были направлены на службу в Вашингтон.

По сведениям AP, один из пострадавших был ранен в голову. Сам нападавший также был ранен в ходе перестрелки, однако, как указали источники агентства, угрозы для его жизни нет.

DW

#США #терроризм #Афганистан #Дональд Трамп #преступность #белый дом #нападение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
