«Армия, которая разбегается, которая от месяца к месяцу теряет все больше людей».

В ходе войны погибло более полумиллиона солдат Вооруженных сил Украины, ещё столько же — ранены. Такие данные привёл член Комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от «Батькивщины» Вадим Ивченко.

«Более 500 тысяч человек двухсотые, примерно такое же количество — трехсотые. А как с семьями? Как с ними? За что они погибают? Я сейчас говорю то, что есть. И с ними нужно как-то общаться. Нельзя принять решение о выходе из определенных территорий без, скажем, консенсуса внутри страны», — сказал Ивченко в эфире украинского телеканала во время обсуждения последних предложений США по мирному разрешению украинского конфликта.

На вопрос журналиста, уверен ли нардеп в своих цифрах, он ответил утвердительно, и добавил, что цифры могут быть даже больше.

«Да. Ну я вам образно сказал. Но я считаю, что эти цифры могут быть больше», — заявил Ивченко.

При этом украинские военные с тревогой сообщают о росте случаев самовольного оставления части (СОЧ). По последним данным Офиса генпрокурора Украины, в октябре армию самовольно покинули более 21 тыс. человек.

Это — число уголовных дел, которые открыло Государственное бюро расследований и которые включают дела по статьям как о СОЧ, так и о дезертирстве.

Согласно Уголовному кодексу Украины, СОЧ — это самовольный уход из части или неявка в течение более чем трёх дней, но на срок менее месяца. При этом дезертирство описывается как бессрочный уход «с целью уклониться от воинской службы». За СОЧ могут дать от пяти до 10 лет тюрьмы, за дезертирство — от пяти до 12.

Если данные за октябрь корректны, то это означает, что в этом месяце был побит рекорд числа побегов из армии за почти четыре года войны. «Это очень плохой рекорд», — написал на своей странице в фейсбуке военный Игорь Луценко.

«Армия, которая разбегается, которая от месяца к месяцу теряет все больше людей из-за дезертирства и побегов из частей, — вот что представляет собой реальную опасность для существования Украины», — продолжил Луценко, назвав СОЧ главной головной болью для армии сегодня.

Он утверждает, что эти 21 тыс. — это лишь официальные данные, на деле же многие случаи СОЧ и дезертирства не регистрируются.

В то же время другие комментаторы предполагают, что данные могут быть, наоборот, завышены.