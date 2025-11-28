Baltijas balss logotype
НАТО будет стрелять, если российские войска пересекут границу Латвии? - Каспаров 5 2940

В мире
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: НАТО будет стрелять, если российские войска пересекут границу Латвии? - Каспаров

"Путин аплодирует происходящему", – с резкой критикой позиции НАТО по вопросу Украины выступил представитель российской оппозиции Гарри Каспаров. Он напомнил, что Украина уже четыре года защищает Европу от российской агрессии, но вместо мощной поддержки от Трампа получила "циничную сделку", сообщает nra.lv со ссылкой на tv3.lt.

По словам Каспарова, НАТО слишком долго раздумывает над любыми действиями России, и тем самым фактически помогает Владимиру Путину осуществлять его планы. Об этом он заявил во время ежегодного Международного форума по безопасности в Галифаксе, Канада, передаёт Telegram-канал "Ukraina 365".

Каспаров отметил, что у Европейского союза и НАТО имеется мощный военный потенциал, но неясно, готовы ли вооружённые силы Запада действительно воевать с армией России, если вдруг вспыхнет новая война.

"То, что происходит сейчас, – это спектакль, о котором Путин даже мечтать не мог. Ни одного прямого ответа. Вопрос не в том, сколько у НАТО оружия. Вопрос в том, готовы ли вы сражаться и умирать. Это поразительно – у вас в Латвии есть канадская бригада. Каков её приказ – будут ли они стрелять, если русские пересекут границу? Мы знаем ответ – обсуждение займёт вечность. Я так и не получил ответа...", – выразил возмущение политик.

Каспаров подчеркнул, что Украина уже четыре года защищает Европу от российской агрессии, но на неё хотят возложить обязанность подписать новый "мирный" план США, который фактически ей навредит и отберёт укрепления в Донбассе, "защищающие Европу".

"Я не могу понять, как вообще можно всерьёз обсуждать “мирный” план завершения войны России против Украины, который составил бизнес-партнёр Трампа... Это циничная сделка, цель которой – обогатить семью Трампа за счёт Украины. Как можно говорить о том, что Украина должна отказаться от линий обороны, которые спасают Европу?

Сегодня НАТО – это фикция! Сейчас этот альянс не существует. Украина каждый день проливает кровь, а НАТО только консультируется. Если бы не Украина, российские танки уже стояли бы в Польше... Киев уже четыре года борется за Европу. НАТО должно было защищать Европу от российской агрессии. Но сейчас только Украина это делает. Мы обязаны Киеву всем, что у нас есть", – заявил Гарри Каспаров.

Он предупредил, что Владимир Путин сможет реализовать все свои агрессивные планы, если Киев будет вынужден подписать новый “мирный” план администрации Дональда Трампа: "Путин доволен происходящим. Он уже ведёт боевые действия при помощи наёмников из Северной Кореи, Кубы и Африки. Только благодаря Украине Путин ещё не осуществил свою мечту о восстановлении Российской империи. Но если Киев будет вынужден принять новый “мирный” план Трампа, не остаётся сомнений, что Путин добьётся своего. Следующими будут европейские страны, но они не готовы сражаться".

nra.lv

#НАТО #Украина #безопасность #Россия #политика
Оставить комментарий

(5)
  • 28-го ноября

    не верю я Трампу что он будет защищать латвию, украина тому пример, надо самим строить свою оборону

    1
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    28-го ноября

    Очередные вариации на тему "страна не та, народ не тот - все, сволочи, не желают слушать меня, такого мудрого и просто умного!". Каспарыш повторяется.

    23
    1
  • lo gos
    lo gos
    28-го ноября

    И да, тут вам не здесь, американские евреи очень заинтересованы в продолжении конфликта.

    29
    3
  • A
    Aleks
    28-го ноября

    Вот какое дело азербайджанскому еврею ,проживающему в США до Латвии?!Может оставим эту прерогативу самой Латвии и ее жителям? Вот мне похрен,что происходит на Украине,России ,Азербайджане или США-меня интересует,что происходит здесь и как с этим жить.

    108
    9
  • ДП
    Дарья Павловна
    Aleks
    28-го ноября

    Justats Aleksu : Видите ли, лбезный Алекс. То что происходит здесь и сейчас во многом зависит от того, что происходит там и тогда. Европа увеличивает военный бюджет и вкладывается в военные действия на У. Уровень жизни от этого становится не очень. И да, Латвия - часть Европы. Причем пограничная, несущая риски вторжения в большей степени, чем.

    5
    45
Читать все комментарии

