"Путин аплодирует происходящему", – с резкой критикой позиции НАТО по вопросу Украины выступил представитель российской оппозиции Гарри Каспаров. Он напомнил, что Украина уже четыре года защищает Европу от российской агрессии, но вместо мощной поддержки от Трампа получила "циничную сделку", сообщает nra.lv со ссылкой на tv3.lt.

По словам Каспарова, НАТО слишком долго раздумывает над любыми действиями России, и тем самым фактически помогает Владимиру Путину осуществлять его планы. Об этом он заявил во время ежегодного Международного форума по безопасности в Галифаксе, Канада, передаёт Telegram-канал "Ukraina 365".

Каспаров отметил, что у Европейского союза и НАТО имеется мощный военный потенциал, но неясно, готовы ли вооружённые силы Запада действительно воевать с армией России, если вдруг вспыхнет новая война.

"То, что происходит сейчас, – это спектакль, о котором Путин даже мечтать не мог. Ни одного прямого ответа. Вопрос не в том, сколько у НАТО оружия. Вопрос в том, готовы ли вы сражаться и умирать. Это поразительно – у вас в Латвии есть канадская бригада. Каков её приказ – будут ли они стрелять, если русские пересекут границу? Мы знаем ответ – обсуждение займёт вечность. Я так и не получил ответа...", – выразил возмущение политик.

Каспаров подчеркнул, что Украина уже четыре года защищает Европу от российской агрессии, но на неё хотят возложить обязанность подписать новый "мирный" план США, который фактически ей навредит и отберёт укрепления в Донбассе, "защищающие Европу".

"Я не могу понять, как вообще можно всерьёз обсуждать “мирный” план завершения войны России против Украины, который составил бизнес-партнёр Трампа... Это циничная сделка, цель которой – обогатить семью Трампа за счёт Украины. Как можно говорить о том, что Украина должна отказаться от линий обороны, которые спасают Европу?

Сегодня НАТО – это фикция! Сейчас этот альянс не существует. Украина каждый день проливает кровь, а НАТО только консультируется. Если бы не Украина, российские танки уже стояли бы в Польше... Киев уже четыре года борется за Европу. НАТО должно было защищать Европу от российской агрессии. Но сейчас только Украина это делает. Мы обязаны Киеву всем, что у нас есть", – заявил Гарри Каспаров.

Он предупредил, что Владимир Путин сможет реализовать все свои агрессивные планы, если Киев будет вынужден подписать новый “мирный” план администрации Дональда Трампа: "Путин доволен происходящим. Он уже ведёт боевые действия при помощи наёмников из Северной Кореи, Кубы и Африки. Только благодаря Украине Путин ещё не осуществил свою мечту о восстановлении Российской империи. Но если Киев будет вынужден принять новый “мирный” план Трампа, не остаётся сомнений, что Путин добьётся своего. Следующими будут европейские страны, но они не готовы сражаться".

nra.lv