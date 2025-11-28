Один из двух военнослужащих Национальной гвардии США, которые в среду были застрелены в Вашингтоне недалеко от Белого дома, скончался, заявил в четверг президент США Дональд Трамп, пишет LETA со ссылкой на AFP и DPA.

"На неё жестоко напали, она мертва", – сказал Трамп о 20-летней Саре Бекстром, проходившей службу в Национальной гвардии штата Западная Вирджиния.

Второй застреленный военнослужащий Национальной гвардии Западной Вирджинии — 24-летний мужчина, который "борется за свою жизнь" и находится "в очень тяжёлом состоянии", добавил Трамп.

Он охарактеризовал Бекстром как "очень уважаемого, молодого, замечательного человека" и сообщил, что узнал о её смерти незадолго до видеозвонка по случаю Дня благодарения, в ходе которого он обратился к американским военным.

Единственным подозреваемым в перестрелке является 29-летний гражданин Афганистана, задержанный вскоре после инцидента. Трамп назвал эту стрельбу "террористическим актом".

Нападавший, мотивы которого до сих пор неясны, жил вместе с женой и пятью детьми в городе Биллингем штата Вашингтон. Он пересёк всю страну, чтобы добраться до столицы США, где и совершил нападение.