Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Один из застреленных в Вашингтоне военнослужащих Нацгвардии скончался 1 515

В мире
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Один из застреленных в Вашингтоне военнослужащих Нацгвардии скончался
ФОТО: пресс-фото

Один из двух военнослужащих Национальной гвардии США, которые в среду были застрелены в Вашингтоне недалеко от Белого дома, скончался, заявил в четверг президент США Дональд Трамп, пишет LETA со ссылкой на AFP и DPA.

"На неё жестоко напали, она мертва", – сказал Трамп о 20-летней Саре Бекстром, проходившей службу в Национальной гвардии штата Западная Вирджиния.

Второй застреленный военнослужащий Национальной гвардии Западной Вирджинии — 24-летний мужчина, который "борется за свою жизнь" и находится "в очень тяжёлом состоянии", добавил Трамп.

Он охарактеризовал Бекстром как "очень уважаемого, молодого, замечательного человека" и сообщил, что узнал о её смерти незадолго до видеозвонка по случаю Дня благодарения, в ходе которого он обратился к американским военным.

Единственным подозреваемым в перестрелке является 29-летний гражданин Афганистана, задержанный вскоре после инцидента. Трамп назвал эту стрельбу "террористическим актом".

Нападавший, мотивы которого до сих пор неясны, жил вместе с женой и пятью детьми в городе Биллингем штата Вашингтон. Он пересёк всю страну, чтобы добраться до столицы США, где и совершил нападение.

Читайте нас также:
#преступность #стрельба #нападение #арест #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    28-го ноября

    Мне искренне жаль молодого человека...но ББ жГёт! Один из застреленных в Вашингтоне военнослужащих Нацгвардии скончался....Остальные застреленные живы? Или недострелены? Или што? Или как?

    9
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мирный план Трампа на самом деле создали три человека в Майами-Бич - FT
Изображение к статье: У Германии нет плана на войну с Россией - Минобороны ФРГ
Изображение к статье: «За последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран» – Кая Каллас
Изображение к статье: Зима только бодрит финского воина. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика
Изображение к статье: На вознаграждения не жалко!
Политика
Изображение к статье: Как правильно отвечать родственникам, которые вас обесценивают
Люблю!
Изображение к статье: Простой и доступный фрукт, способный защитить от диабета
Еда и рецепты
Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео