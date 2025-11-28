Baltijas balss logotype
Орбан отправляется в Москву

В мире
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Орбан отправляется в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в пятницу встретится в Москве с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить поставки нефти и газа в Венгрию, а также усилия по прекращению российско-украинской войны, пишет LETA со ссылкой на BBC.

Венгрия по-прежнему в значительной степени зависит от поставок российских энергоресурсов, несмотря на усилия Европейского союза по снижению этой зависимости.

«Я еду, чтобы обеспечить Венгрии энергоснабжение на зиму и следующий год», — сказал Орбан в видеоинтервью на платформе Facebook.

На вопрос, будут ли на повестке дня попытки достичь мира, Орбан ответил: «Вряд ли мы сможем этого избежать».

Ранее Орбан заявлял, что хочет возобновить планы по «мирному саммиту» Трампа и Путина в Будапеште по вопросу Украины, который Трамп отложил.

#Виктор Орбан #Украина #энергетика #внешняя политика #Россия #политика #Венгрия
Оставить комментарий

