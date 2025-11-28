Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у главы офиса президента. Андрей Ермак заявил, что никаких препятствий у следователей нет, пишет DW.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у руководителя офиса президента (ОП) Владимира Зеленского - Андрея Ермака. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в Telegram НАБУ и САП. "Следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования. Детали - позже", - говорится в сообщении.

Ермак: Никаких препятствий у следователей нет

Факт обысков подтвердил и сам Ермак. "Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет", - написал он в Telegram. "Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте - мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны - полное содействие", - добавил чиновник.

Как уточняет газета "Украинская правда", обыски проходят в правительственном квартале. По данным газеты, на его территорию зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.

Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко считает, что "НАБУ готовит подозрение Ермаку". Соответствующую запись депутат разместил в Telegram.

Зеленский отказался уволить Ермака

Ранее Зеленский отказался уволить своего соратника Ермака на фоне коррупционного скандала вокруг энергетической госкомпании "Энергоатом". Зеленский прокомментировал ситуацию в ходе встречи с депутатами Верховной рады из фракции партии "Слуга народа", сообщили 20 ноября издания "Украинская правда" и Hromadske.

На встрече депутат Марьяна Безуглая спросила у главы государства, собирается ли он уволить руководителя ОП и других чиновников. "Зеленский сказал, что вопрос кадров в офисе президента - это ответственность президента, и дал понять, что отставки Ермака не будет", - рассказал "Украинской правде" один из участников общения с украинским лидером.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 28 ноября выразил мнение, что Зеленский не может тянуть с решением об увольнении. "Вы просто должны сейчас взять ручку и поставить одну подпись", - написал Железняк в Telegram.

Коррупционный скандал в Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили 10 ноября о раскрытии масштабной коррупционной схемы вокруг "Энергоатома". В центре скандала оказались министры действующего правительства Украины, а также давний соратник президента Тимур Миндич и финансист Александр Цукерман. В тот же день правоохранители провели обыски у Миндича, в "Энергоатоме", а также у министра юстиции Украины Германа Галущенко. Сам Миндич покинул Украину незадолго до этого.

Зеленский 12 ноября потребовал уволить Галущенко, отстраненного от исполнения обязанностей двумя днями ранее, и министра энергетики Светлану Гринчук. Верховная рада 19 ноября проголосовала за отставку обоих министров. Против Миндича и Цукермана введены санкции по указу Зеленского.

