У Андрея Ермака проходят обыски 8 2081

В мире
Дата публикации: 28.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
ФОТО: twitter

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у главы офиса президента. Андрей Ермак заявил, что никаких препятствий у следователей нет, пишет DW.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у руководителя офиса президента (ОП) Владимира Зеленского - Андрея Ермака. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в Telegram НАБУ и САП. "Следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования. Детали - позже", - говорится в сообщении.

Ермак: Никаких препятствий у следователей нет

Факт обысков подтвердил и сам Ермак. "Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет", - написал он в Telegram. "Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте - мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны - полное содействие", - добавил чиновник.

Как уточняет газета "Украинская правда", обыски проходят в правительственном квартале. По данным газеты, на его территорию зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.

Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко считает, что "НАБУ готовит подозрение Ермаку". Соответствующую запись депутат разместил в Telegram.

Зеленский отказался уволить Ермака

Ранее Зеленский отказался уволить своего соратника Ермака на фоне коррупционного скандала вокруг энергетической госкомпании "Энергоатом". Зеленский прокомментировал ситуацию в ходе встречи с депутатами Верховной рады из фракции партии "Слуга народа", сообщили 20 ноября издания "Украинская правда" и Hromadske.

На встрече депутат Марьяна Безуглая спросила у главы государства, собирается ли он уволить руководителя ОП и других чиновников. "Зеленский сказал, что вопрос кадров в офисе президента - это ответственность президента, и дал понять, что отставки Ермака не будет", - рассказал "Украинской правде" один из участников общения с украинским лидером.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк 28 ноября выразил мнение, что Зеленский не может тянуть с решением об увольнении. "Вы просто должны сейчас взять ручку и поставить одну подпись", - написал Железняк в Telegram.

Коррупционный скандал в Украине

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили 10 ноября о раскрытии масштабной коррупционной схемы вокруг "Энергоатома". В центре скандала оказались министры действующего правительства Украины, а также давний соратник президента Тимур Миндич и финансист Александр Цукерман. В тот же день правоохранители провели обыски у Миндича, в "Энергоатоме", а также у министра юстиции Украины Германа Галущенко. Сам Миндич покинул Украину незадолго до этого.

Зеленский 12 ноября потребовал уволить Галущенко, отстраненного от исполнения обязанностей двумя днями ранее, и министра энергетики Светлану Гринчук. Верховная рада 19 ноября проголосовала за отставку обоих министров. Против Миндича и Цукермана введены санкции по указу Зеленского.

DW

#Украина #увольнение #коррупция #политика
Оставить комментарий

(8)
  • ПН
    Писец Нелечат
    28-го ноября

    У колодца да не напиться

    1
    0
  • С
    Сарказм
    28-го ноября

    Осталось дождаться когда придут за честнейшими людьми и бессереберенниками из администрации пуйла... если там у каких то губеров да мелких мэров отнимают по 100 квартир и ярды в деньгах, то у этих особнячках порыться так ваще Клондайк будет

    2
    6
  • ТТ
    Тим Тим
    Сарказм
    28-го ноября

    А,ты ухилянт не жди,а настрочи письмицо генеральному прокурору РФ и в ФСБ и отправь его голубиной почтой,тогда точно всех закроют.

    7
    1
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    28-го ноября

    Ну по доносам - это вы большие специалисты, генетическую память пальцем не раздавишь. Лично я времени тратить не буду, жаловаться главным ворам на воришек помньше - идейка так себе. И судьбы тех идеалистов, которые это делали изнутри РФ даже в более вегетарианские времена (Магницкого, например) вполне это доказывает, они на зоне или в могиле, а те, на кого они жаловались - до сих пор как сыр в масле.

    1
    6
  • SK
    Soglasen Klassnij
    28-го ноября

    Об обыске он знал. Так что там уже давно ничего нет, что может заитересовать следаков.

    14
    2
  • Е
    Ехидный
    28-го ноября

    Зеля красава !!! ему ссы в глаза - все Божья роса !!!!

    17
    3
  • A
    Aleks
    28-го ноября

    Ещё у одного украинца Эрмака проходят обыски...😀А ,они ж украинцы,забыл....😂😂😂А то Лукашенко арестовал 8 коррупционных еврея,так воплей было до Антарктиды.Умные,белоруссами не стали😀

    14
    3
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    28-го ноября

    А ведь многие украинские парни, в этот тяжёлый момент, когда к Ермаку пришли из антикоррупционного бюро, не хотят умирать за схемы Миндича и Цукермана и бегут из страны! Невиданное предательство этих ухилянтов!

    34
    1
Читать все комментарии

Видео