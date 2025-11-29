Военные Гвинеи-Бисау с населением более 2 миллионов человек объявили о переходе власти в стране под их контроль, сообщает Africaguinee. Президент Умару Сисоку Эмбало подтвердил факт государственного переворота и заявил, что находится под арестом на территории Генштаба.

Умару Сисоку Эмбало четырежды посещал Россию и встречался с Владимиром Путиным. В октябре 2022 года он приехал в Москву как действующий председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). В июле 2023 года возглавил делегацию Гвинеи-Бисау на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге, где на полях форума провёл переговоры с Путиным, посвящённые экономическому взаимодействию двух стран.

В мае 2024 года он вновь встретился с Путиным, приняв участие в мероприятиях по случаю Дня Победы. Эмбало также посетил Чечню, где была достигнута договорённость об обучении военных Гвинеи-Бисау на базе Российского университета спецназа. Последний его визит в Россию состоялся в феврале 2025 года.

Наряду с Умару Сисоку Эмбало, под арестом находятся начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал Бьяге На Нтан, его заместитель генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде.

Военные объяснили свои действия сговором между руководством страны и наркобаронами. Для «восстановления конституционного порядка» они ввели шесть срочных мер, которые включают отстранение Умару Сисоку Эмбало от должности президента, приостановку выборов в стране и закрытие всех учреждений до дальнейшего уведомления.

Также в перечень мер вошли приостановка работы СМИ, закрытие сухопутных, морских и воздушных границ и введение комендантского часа с 21:00 до 06:00. В своем обращении военные призвали граждан к спокойствию, сотрудничеству и пониманию в связи с чрезвычайной ситуацией в стране.

23 ноября в Гвинее-Бисау состоялись президентские выборы. Умару Сисоку Эмбало заявил о своей победе, сообщив о получении 65% голосов, в то время как кандидат от оппозиции Фернанду Диаш де Кошта также объявил себя победителем. Официальные результаты выборов должны были опубликовать 27 ноября.

Гвинея-Бисау — государство в Западной Африке, бывшая португальская колония, независимое государство с 24 сентября 1973 года. Кроме материковой части, включает остров Болама и архипелаг Бижагош. Граничит с Сенегалом на севере и Гвинеей на юго-востоке.

Гвинея-Бисау была частью королевства Каабу, а также частью Империи Мали. Часть её территорий просуществовала в их составе до XVIII века, а некоторые другие находились под властью Португальской империи с XVI века. В XIX веке они стали частью Португальской Гвинеи. Гвинея-Бисау имеет историю политической нестабильности с момента обретения независимости.

Для 2 % населения португальский является родным языком, а для 33 % он является вторым. Также широко распространён гвинейский креольский язык. Согласно исследованию 2012 года, для 54 % населения он является родным, и для около 40 % вторым. Остальные говорят на различных коренных африканских языках. Основными религиями являются христианство и ислам. Валовой внутренний продукт на душу населения в стране является одним из самых низких в мире.