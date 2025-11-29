Baltijas balss logotype
«Золотой купол» имени Трампа: защита США или фикция

В мире
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями.

Президент любит мегапроекты с громкими названиями.

Финансовые условия контрактов не разглашаются.

Космические силы США начали заключать первые контракты на создание космических перехватчиков, сделав один из ключевых шагов в реализации предлагаемой Пентагоном оборонной сети «Золотой купол».

По словам представителя Космических сил, контракты заключены в рамках конкурентных соглашений Other Transaction Agreements (OTA) — инструмента, который Министерство обороны использует для ускоренной разработки новых технологий.

Точное число выбранных компаний не раскрывается, а их названия не публикуются по соображениям безопасности. Стоимость контрактов также не раскрыта. Так как OTA не подпадают под традиционную систему федеральных закупок (DFARS), их условия могут не публиковаться.

Пентагон часто использует OTA, чтобы привлечь компании, ранее не работавшие на оборонные заказы: такие соглашения более гибкие в вопросах стоимости, сроков и прав на интеллектуальную собственность.

Согласно концепту, «Золотой купол» станет многоуровневой системой ПРО для защиты территории США, объединяющей новые космические датчики, ускоренные системы управления и микс наземных и орбитальных перехватчиков.

Bez-imeni-3-5-1200x703-1.jpg

В рамках этой архитектуры космические перехватчики смогут маневрировать на орбите и физически поражать вражеские ракеты во время их полета. То, как именно они будут применяться и сколько аппаратов потребуется, будет зависеть от окончательно выбранного Пентагоном проекта системы.

#оружие #безопасность #пентагон #ракета
