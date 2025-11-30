Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сегодня и завтра в Эльмане, Германия, участвует в ежегодном заседании «Munich Strategy Retreat», организованном организаторами Мюнхенской конференции по безопасности.

На ней соберутся международные представители и эксперты в области внешней политики, безопасности и военного дела из Европы и США, чтобы обсудить международные вызовы в области безопасности в мире, а также подготовку к следующей Мюнхенской конференции по безопасности.

Как свидетельствует информация, опубликованная на сайте организаторов, мероприятие соберет 30-50 высокопоставленных руководителей и группу экспертов в частной, закрытой обстановке, чтобы способствовать обсуждению международных решений в области внешней политики и безопасности, а также разработке стратегических приоритетов для Германии, Европы и трансатлантического сообщества.

Мюнхенский форум призван способствовать стратегическим дебатам по фундаментальным вопросам внешней политики и политики безопасности, а также разработке стратегических приоритетов для Германии и Европы.

Мероприятие ежегодно проходит в замке Эльмау в Верхней Баварии.

Первое такое мероприятие состоялось в 2015 году.