Браже участвует в закрытом заседании организаторов Мюнхенской конференции по безопасности 1 311

В мире
Дата публикации: 30.11.2025
LETA
Изображение к статье: Браже участвует в закрытом заседании организаторов Мюнхенской конференции по безопасности

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сегодня и завтра в Эльмане, Германия, участвует в ежегодном заседании «Munich Strategy Retreat», организованном организаторами Мюнхенской конференции по безопасности.

На ней соберутся международные представители и эксперты в области внешней политики, безопасности и военного дела из Европы и США, чтобы обсудить международные вызовы в области безопасности в мире, а также подготовку к следующей Мюнхенской конференции по безопасности.

Как свидетельствует информация, опубликованная на сайте организаторов, мероприятие соберет 30-50 высокопоставленных руководителей и группу экспертов в частной, закрытой обстановке, чтобы способствовать обсуждению международных решений в области внешней политики и безопасности, а также разработке стратегических приоритетов для Германии, Европы и трансатлантического сообщества.

Мюнхенский форум призван способствовать стратегическим дебатам по фундаментальным вопросам внешней политики и политики безопасности, а также разработке стратегических приоритетов для Германии и Европы.

Мероприятие ежегодно проходит в замке Эльмау в Верхней Баварии.

Первое такое мероприятие состоялось в 2015 году.

Читайте нас также:
Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    30-го ноября

    Что-то не припомгю я, как звучит русская поговорка про козу в огороде. Или козла? Впрочем, козлов там и без неё хватает...

    8
    1

