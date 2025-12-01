Европейский Союз отказался от иска в Всемирной торговой организации (ВТО) против Китая в отношении ограничений на импорт литовских товаров, которые, как утверждалось, были местью за укрепление связей балтийского государства с Тайванем.

В заявлении от 28 ноября, которое было распространено в ВТО в понедельник, ЕС заявил, что больше не считает необходимым продолжать тяжбу против Китая, поскольку "ключевые цели этого спора были достигнуты, а соответствующая торговля восстановлена".

В Евросоюзе добавили, что решение о прекращении жалобы не изменило его взглядов по вопросу спора и что он будет следить за ситуацией.

В январе 2022 года ЕС возбудил спор против Китая в ВТО, утверждая, что имеет доказательства отказа в растаможивании литовских товаров на таможне и отклонения заявок из Литвы, а также доказательства давления Китая на компании из других стран Евросоюза.

Спор произошел после того, как Литва разрешила открыть представительство Тайваня в Вильнюсе, а Китай в ответ временно понизил дипломатические отношения с Литвой, фактически обрушив торговлю китайских и литовских компаний.

Пекин всегда публично отрицал существование эмбарго, утверждая, что китайские предприятия просто решили не покупать товары в странах, которые "атаковали суверенитет Китая".