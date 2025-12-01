Французский институт международных отношений (IFRI) опубликовал исследование, в котором сравниваются объединенные вооруженные силы 30 европейских стран НАТО с военными возможностями Москвы.

Владимир Путин заявил, что Россия не намерена нападать на европейские страны. Однако во французском Национальном стратегическом обзоре 2025 года, официальном документе, определяющем оборонную политику Франции, указано, что «к 2030 году главной угрозой для Франции и ЕС станет риск открытой войны в самом сердце Европы».

Эксперты Французского института международных отношений (IFRI) Эли Тененбаум и Димитри Минич, авторы исследования «Европа-Россия: оценка баланса сил», поставили перед собой задачу определить, какая сторона в случае конфронтации будет обладать военным преимуществом.

В своей работе они опирались на базу данных «Military Balance», созданную Международным институтом стратегических исследований (IISS), в которой представлены данные о вооруженных силах более 170 стран. IFRI обобщил данные о личном составе и вооружении всех европейских стран-членов НАТО, а именно 23 государств ЕС и 7 других европейских стран, за исключением Турции. Это исследование носит чисто теоретический характер, поскольку совокупность армий не обязательно представляет собой единую и сплоченную военную силу.

Военные расходы: ничья

Российские военные расходы в 2024 году оценивались примерно в 13 триллионов рублей, или 145 миллиардов долларов. «По паритету покупательной способности с Западом эти расходы составили около 460 миллиардов долларов, что примерно эквивалентно совокупным военным расходам европейских союзников по НАТО в том же году», — утверждает IFRI.

Сухопутные войска: преимущество России

Сухопутные войска России насчитывают около 950 000 военнослужащих. Численность армий европейских стран НАТО — 750 000. Ученые утверждают, что европейское отставание в численности войск еще глубже, если учитывать «политическую раздробленность» континента. Европа также недостаточно оснащена необходимыми ресурсами поддержки, начиная с огневой мощи — артиллерии, пушек и ракет, ударных беспилотников и зенитных ракет. Другой серьезный недостаток европейской стороны заключается в «инфраструктурных и нормативных ограничениях на переброску войск по континенту».

Преимущество Европы заключается, с точки зрения экспертов, в «качественном превосходстве» вооруженных сил, и «квалификации личного состава на всех уровнях». Они подчеркивают, что российские призывники проходят один-два месяца базовой подготовки, тогда как стандарты НАТО обычно предусматривают шесть месяцев начальной подготовки».

Военно-воздушные силы: превосходство Европы

В аэрокосмической сфере Европа обладает «явным превосходством над Россией, как количественно, так и качественно». В ее распоряжении более 1500 боевых самолетов, в то время как у Москвы их менее 1000. Разрыв «еще более разителен с точки зрения боевой готовности и технологической эффективности». Эксперты подчеркивают, что российские ВВС оказались неспособны одержать верх в воздушном пространстве Украины после трех с половиной лет конфликта, несмотря на неоспоримое материальное преимущество.

При этом Европе необходимо устранить некоторые слабые места, в частности, связанные с запасами боеприпасов, а также с управлением противовоздушной обороной. Россия построила свою доктрину «на основе сценария взаимодействия с (западным) противником, превосходящим ее в воздушном пространстве». Это объясняет, почему Москва обладает «обширным опытом в области наземной противовоздушной обороны».

Военно-морские силы: снова ничья

На море Европа имеет «неоспоримое качественное преимущество» благодаря примерно сотне крупных надводных кораблей, что в три раза превышает численность российского флота. Однако географическое положение России «затрудняет превращение этого превосходства в решающее преимущество». Главной силой Москвы являются подводные лодки, представляющие собой «серьезную угрозу», учитывая ограниченные возможности Европы в области обороны.

Космос: Европа впереди

Россия унаследовала от СССР большой парк военных спутников, превосходящий европейский (100 к 60). Однако российский космический сектор «серьезно пострадал от западных санкций». В результате «большая часть спутникового парка РФ сейчас устарела, а перспективы модернизации сомнительны». Европа благодаря запуску Galileo получила систему спутниковой навигации, «эквивалентную» системе GPS и «безусловно превосходящую» российскую систему ГЛОНАСС.

Ядерное оружие: неизвестность

По оценкам авторов исследования, Россия, «ядерная сверхдержава», имеет около 1700 развернутых стратегических ядерных боеголовок и около 2600 в резерве. Этот арсенал, по мнению России, призван обеспечить ее превосходство. Большинство европейских стран пользуются «расширенным» ядерным сдерживанием США, которое, в частности, включает соглашения о совместном использовании ядерного оружия и развертывании около 100 тактических ядерных бомб B61-12.

Две европейские ядерные державы, Франция и Великобритания, обладают каждая «несколькими сотнями стратегических боеголовок. Однако если сдерживание США окажется недостаточным, Европа пострадает «от стратегического дисбаланса с Россией», — предупреждают авторы исследования.