Одним из способов гарантировать безопасность Украины могло бы стать размещение ядерного оружия на её территории, написал в своей колонке для газеты The Telegraph бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины и нынешний посол в Великобритании Валерий Залужный, сообщает LETA со ссылкой на Meduza.

В своей статье он рассматривает причины войны, анализирует готовность украинской армии к вторжению в 2022 году и условия для дальнейшего установления мира.

По словам Залужного, война "не всегда заканчивается победой одной стороны и поражением другой", и Украина не может отвергать возможность завершения затяжного конфликта. Однако даже мир с ожиданием новой войны даёт шанс на политические изменения, глубокие реформы, восстановление народного хозяйства, экономический рост и возвращение людей в Украину.

Он отмечает, что при помощи инноваций и технологий возможно начать построение безопасного и защищённого государства, укрепить верховенство права, бороться с коррупцией, создать справедливую судебную систему, развивать экономику, в том числе при поддержке международных программ восстановления. При этом Залужный подчёркивает, что ничего из этого невозможно без эффективных гарантий безопасности.

Такие гарантии, по его мнению, могли бы включать вступление Украины в НАТО, размещение на её территории ядерного оружия или присутствие крупного военного контингента союзников, способного сдерживать Россию.

Украина отказалась от ядерного оружия согласно подписанному в декабре 1994 года Будапештскому меморандуму в обмен на гарантии территориальной целостности. Этот документ подписали также Россия, Великобритания и США. Бывший президент США Билл Клинтон признал, что "чувствовал себя ужасно", убеждая украинскую власть отказаться от ядерного арсенала, доставшегося в наследство от СССР.

Возможность повторного размещения ядерного оружия на территории Украины уже поднималась после повторного вторжения России в 2022 году. Об этом в феврале этого года в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану говорил президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что это "честный вопрос" в случае, если вступление Украины в НАТО затянется на годы или десятилетия.

Ранее сообщалось, что в воскресенье во Флориде состоялась встреча делегаций США и Украины, а во вторник в Москве ожидается встреча специального посланника президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным.

Стороны обсуждают возможный мирный план.

Изначальный вариант предложенного США 28-пунктного плана был очень благоприятен для России. В нём от Украины требовалось передать России оккупированные территории, а также те, которые она даже не захватила. Киеву также предлагалось обязаться никогда не вступать в НАТО и сократить армию.

На переговорах представителей США, Украины и Европы, прошедших неделю назад в Женеве, план был изменён с учётом украинской позиции. Однако, как отмечает агентство Bloomberg, прогресс всё ещё тормозят те же препятствия, что и раньше.