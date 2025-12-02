Мужчина был осужден за убийство 13 членов семьи, включая детей, и, по данным полиции, был казнен одним из их родственников.

Власти афганского движения Талибан провели во вторник публичную казнь мужчины, осуждённого за убийство 13 членов семьи, включая нескольких детей. По данным полиции, приговор был приведён в исполнение одним из родственников жертв.

Десятки тысяч человек стали свидетелями казни на спортивном стадионе в восточном городе Хост. Верховный суд Афганистана сообщил, что это уже одиннадцатая публичная казнь с момента прихода талибов к власти в 2021 году после хаотичного вывода войск США и НАТО.

Смертный приговор был вынесен судом первой инстанции, затем подтверждён апелляционным судом и Верховным судом, а окончательное решение утвердил лидер движения Хибатулла Ахундзада.

По данным полиции Хоста, осуждённый был застрелен родственником убитых. Следствие установило, что мужчина вместе с сообщниками ворвался в дом и расстрелял всю семью — девять детей и их мать.

Родственникам предлагали вариант примирения, который позволил бы сохранить жизнь осуждённому, однако они настояли на смертной казни, отметил Верховный суд.

Перед казнью специальный докладчик ООН по Афганистану Ричард Беннетт призвал её остановить.

«Публичные казни бесчеловечны, являются жестоким и необычным наказанием и противоречат международному праву»,— написал он во вторник утром в своём сообщении на платформе X.

Организация Объединённых Наций неоднократно критиковала талибов за практику публичных казней, бичевания и побивания камнями и призывала отказаться от подобных методов.

В октябре Беннетт подчеркнул, что применение смертной казни в Афганистане "вызывает особую тревогу", поскольку система правосудия, контролируемая талибами, "лишена всякого подобия независимости или надлежащей правовой процедуры".

Власти афганского движения Талибан навязали строгую интерпретацию законов шариата. Она включает возвращение публичных казней, а также запрет для женщин и девочек на получение среднего и высшего образования и доступ к большинству видов занятости.