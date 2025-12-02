Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Евробюрократы обнаглели: требуют сократить им время работы и дать возможность туда не ходить 1 394

В мире
Дата публикации: 02.12.2025
grani.lv
Изображение к статье: Евробюрократы обнаглели: требуют сократить им время работы и дать возможность туда не ходить

Еврокомиссары, величественно пролетающие над проблемами ЕС, как фанера над Брюсселем, решили набрать ещё 2500 сотрудников. Сами сотрудники хотят уменьшить рабочие часы и трудиться дистанционно.

За последние девять лет число бюрократов, работающих во всех институциях Европейского союза, увеличилось почти вдвое. Если в 2016 году это было около 46 000 человек, то теперь — аж 79 211. Да что говорить, в одной только Европейской комиссии числятся 32 860 сотрудников.

Эта чиновничья армия сидит на отличных зарплатах, шикарных соцпакетах со всеобъемлющими медстраховками, роскошных командировочных, на премиях и компенсациях, где им оплачивается каждый шаг и каждый чих. И всё — за счёт бюджета ЕС, то есть за наш с вами счёт.

Но в Брюсселе решили, что сотрудников у них маловато. Как сообщает издание Euractiv, в настоящий момент там проводится оценка трудовых практик Европейского союза. В середине ноября состоялась большая встреча с сотрудниками европейских институций, где комиссар по государственному управлению Петр Серафин заявил, что уже довёл до сведения стран ЕС информацию о необходимости набора еще 2500 новых сотрудников, расходы на которых придётся покрыть европейским налогоплательщикам.

Присутствующие сотрудники выслушали это равнодушно (им-то что), гораздо больше их интересовало другое. Можно ли изменить правила рабочего времени? Конкретно, они выразили желание сократить недельную рабочую норму. Сейчас она составляет 40 часов, но общепринятый восьмичасовой рабочий день слишком напрягает, еврочиновники хотят меньше.

Также сотрудники выступили за ослабление правил удаленной работы. В настоящее время разрешается работать дистанционно лишь 10 дней в году, а евробюрократы хотели бы расширить этот лимит до 30 дней. Месяц посидеть дома за полную зарплату или где-нибудь на курорте, изображая бурную деятельность, - отчего бы и нет.

В общем, пока европейцы испытывают всё новые и новые проблемы, продиктованные неумелой и хаотичной политикой руководства ЕС, само руководство и его еврочиновники живут припеваючи и требуют себе новых благ.

Читайте нас также:
#зарплата #удаленная работа #бюджет #бюрократия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
9

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    2-го декабря

    Только мировая война разнесёт этот петушинный балаган, вместе с иерархией брюссельского диктата евросовка. Мирно эту отожраную срань уже не сковырнуть. Слишком вошли во вкус, присосавшись.

    15
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Украине раскрыли британца, причастного к убийствам Фарион и Парубия
Изображение к статье: Путин: Если Европа захочет воевать, мы готовы прямо сейчас
Изображение к статье: Атакован четвертый за неделю российский танкер
Изображение к статье: Судан напомнил России о планах создания базы ВМФ на Красном море

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных
Изображение к статье: Первые признаки частного бизнеса - сувенирная лавочка Гаваны. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Очереди на операцию и на диагностику могут растянуться... на долгие, долгие годы!
Наша Латвия
Изображение к статье: Еврокомиссия придумала как не отдавать России 140 млрд евро
Политика
1
Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео