Еврокомиссары, величественно пролетающие над проблемами ЕС, как фанера над Брюсселем, решили набрать ещё 2500 сотрудников. Сами сотрудники хотят уменьшить рабочие часы и трудиться дистанционно.

За последние девять лет число бюрократов, работающих во всех институциях Европейского союза, увеличилось почти вдвое. Если в 2016 году это было около 46 000 человек, то теперь — аж 79 211. Да что говорить, в одной только Европейской комиссии числятся 32 860 сотрудников.

Эта чиновничья армия сидит на отличных зарплатах, шикарных соцпакетах со всеобъемлющими медстраховками, роскошных командировочных, на премиях и компенсациях, где им оплачивается каждый шаг и каждый чих. И всё — за счёт бюджета ЕС, то есть за наш с вами счёт.

Но в Брюсселе решили, что сотрудников у них маловато. Как сообщает издание Euractiv, в настоящий момент там проводится оценка трудовых практик Европейского союза. В середине ноября состоялась большая встреча с сотрудниками европейских институций, где комиссар по государственному управлению Петр Серафин заявил, что уже довёл до сведения стран ЕС информацию о необходимости набора еще 2500 новых сотрудников, расходы на которых придётся покрыть европейским налогоплательщикам.

Присутствующие сотрудники выслушали это равнодушно (им-то что), гораздо больше их интересовало другое. Можно ли изменить правила рабочего времени? Конкретно, они выразили желание сократить недельную рабочую норму. Сейчас она составляет 40 часов, но общепринятый восьмичасовой рабочий день слишком напрягает, еврочиновники хотят меньше.

Также сотрудники выступили за ослабление правил удаленной работы. В настоящее время разрешается работать дистанционно лишь 10 дней в году, а евробюрократы хотели бы расширить этот лимит до 30 дней. Месяц посидеть дома за полную зарплату или где-нибудь на курорте, изображая бурную деятельность, - отчего бы и нет.

В общем, пока европейцы испытывают всё новые и новые проблемы, продиктованные неумелой и хаотичной политикой руководства ЕС, само руководство и его еврочиновники живут припеваючи и требуют себе новых благ.