Крупнейшее мировое сообщество экспатов InterNations опубликовало ежегодный отчет Expat Insider 2025 — одно из самых подробных исследований о жизни за границей. В этом году в него вошли 46 государств, наиболее комфортных с точки зрения работы, жизни и адаптации для иностранцев. Лидеры рейтинга — латиноамериканские и азиатские государства, а вот Европа — в конце списка.

Большую часть нижней десятки рейтинга занимают европейские страны: Италия (37 место), Швеция (38 место), Норвегия (39 место), Великобритания (41 место), Германия (42 место) и Финляндия (43 место).

Европейские страны показывают отличные результаты в субрейтингах по экологии и состоянию окружающей среды, однако значительно уступают другим по остальным параметрам. Экспаты в этих странах жалуются на высокие цены, низкую доступность медицинских и государственных услуг, а также сложности с языковой адаптацией. Например, в Великобритании иммигранты недовольны медициной и высокой стоимостью жилья. В Италии и Германии экспаты испытывают трудности с цифровизацией и административными вопросами.

«Богатство само по себе не делает человека счастливым, особенно если все заработанные деньги мгновенно съедаются высокой стоимостью жизни», — говорит главный редактор компании InterNations, которая организует опрос экспатов и создание рейтинга, Катрин Чудоба.

Она также отмечает, что ни одна из этих стран не оказалась в топе подрейтинга по уровню личного счастья. По этому параметру лучшая позиция среди европейских стран, которые попали в антитоп-10, у Италии — 26-е место.

Новичками в нижней десятке рейтинга в 2025 году оказались Швеция и Южная Корея. «Южная Корея в этом году столкнулась с самым резким падением в наших рейтингах, и это связано с ухудшением показателей практически по всем направлениям нашего исследования», — сказала Чудоба, выделяя проблемы в здравоохранении, безопасности, политической стабильности и финансовом комфорте экспатов.

В рамках исследования InterNations выделили отдельный подрейтинг стран с самым высоким качеством жизни — один из ключевых индексов Expat Insider 2025. Он отражает, насколько комфортно экспатам жить в той или иной стране: оцениваются экология, безопасность, доступность медицины, транспорт, досуг и общее удовлетворение жизнью. В этом году лидером снова стала Испания, которая удерживает первое место по качеству жизни среди экспатов с 2022 года. Здесь довольны своей жизнью 84% иммигрантов — это значительно выше среднемирового показателя в 67%. Страна привлекает комфортным климатом, богатой культурой, активной ночной жизнью и множеством возможностей для спорта и отдыха. Более 80% респондентов считают, что в Испании доступная, недорогая и качественная медицина и хороший общественный транспорт.

«Качество продуктов питания, здравоохранения, транспорта и экологии превосходное», — прокомментировал свою жизнь в Мадриде экспат из США.

Второе место по качеству жизни занимают ОАЭ. Главное преимущество Эмиратов — безопасность, что отметили все опрошенные экспаты. К другим плюсам респонденты относят политическую стабильность и качество медицины, хотя, по их мнению, ее стоимость завышена.

Как и в случае с антитоп-10, большинство стран в этом рейтинге — европейские: Испания — лидер подрейтинга, Австрия (4 место), Люксембург (5 место), Чехия (8 место) и Португалия (10 место). Но, несмотря на то, что они демонстрируют хорошие результаты по различным позициям, у них есть слабые стороны. Например, в Австрии не все хорошо с безопасностью и политической стабильностью, а в Люксембурге плохой выбор досуга. Чехия и Португалия проигрывают в качестве медицины.

Значительно улучшил свои позиции в 2025 году Китай, который поднялся на шестое место, хотя в 2024 году занимал только 19-е. Страна стала значительно безопаснее и улучшила свои показатели по качеству досуга. Экспаты по всему Китаю хвалят скорость и качество общественного транспорта и эффективность онлайн-покупок, которые значительно экономят время.

«Если вы что-то купили и хотите вернуть, просто оставьте это у двери, и у вас заберут», — говорит голландский экспат и трэвел-блогер Крис Оберман.

Еще один большой плюс Китая — карьерные возможности для иммигрантов. Респонденты также отмечают, что здесь справедливо оплачивают выполненную работу. «Перспективы карьерного роста в глазах экспатов улучшились, гарантии занятости стали выше, чем год назад, и даже баланс между работой и личной жизнью улучшился», — отметила автор исследования Катрин Чудоба.

Главный рейтинг Expat Insider 2025 объединяет все ключевые показатели: от качества жизни и финансового благополучия до легкой адаптации и карьерных возможностей. Большинство мест в десятке лидеров занимают латиноамериканские и азиатские страны.

Новичками в топ-10 стали Китай (6 место) и Малайзия (10 место). Вместе с Таиландом (4 место), Вьетнамом (5 место) и Индонезией (8 место) все эти государства представляют блок азиатских стран, которые заняли половину списка.

В рейтинге лучших стран для экспатов второй год подряд первое место занимает Панама. 94% экспатов, которые переехали в эту страну, довольны своей жизнью там. Это самый высокий показатель среди всех участников рейтинга. Особенно нравится жизнь в Панаме экспатам-пенсионерам — 35% респондентов из этой страны уже вышли на пенсию. Из них 18% заявили, что переехали как раз с целью завершить профессиональный путь.

По качеству жизни Панама занимает третье место, так как здесь много возможностей для путешествий, доступный и дешевый общественный транспорт, красивая природа, хорошее питание и много возможностей заниматься спортом. При переезде у иммигрантов не было проблем с визами и жильем, а также с работой.

Более трети (35%) экспатов планируют остаться в Панаме на всю жизнь. Для сравнения — в мире только 24% иммигрантов хотят прожить в стране, в которую они переехали, до старости. На это решение влияет гостеприимство и дружелюбие местных жителей, а также доходы, которых хватает на комфортную жизнь.