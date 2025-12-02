Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Панама неожиданно опередила страны Европы в привлекательности для переезда 0 308

В мире
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Одноименная столица страны находится на живописном берегу Карибского моря.

Одноименная столица страны находится на живописном берегу Карибского моря.

Государства Старого Света отпугивают высокими ценами.

Крупнейшее мировое сообщество экспатов InterNations опубликовало ежегодный отчет Expat Insider 2025 — одно из самых подробных исследований о жизни за границей. В этом году в него вошли 46 государств, наиболее комфортных с точки зрения работы, жизни и адаптации для иностранцев. Лидеры рейтинга — латиноамериканские и азиатские государства, а вот Европа — в конце списка.

Большую часть нижней десятки рейтинга занимают европейские страны: Италия (37 место), Швеция (38 место), Норвегия (39 место), Великобритания (41 место), Германия (42 место) и Финляндия (43 место).

Европейские страны показывают отличные результаты в субрейтингах по экологии и состоянию окружающей среды, однако значительно уступают другим по остальным параметрам. Экспаты в этих странах жалуются на высокие цены, низкую доступность медицинских и государственных услуг, а также сложности с языковой адаптацией. Например, в Великобритании иммигранты недовольны медициной и высокой стоимостью жилья. В Италии и Германии экспаты испытывают трудности с цифровизацией и административными вопросами.

«Богатство само по себе не делает человека счастливым, особенно если все заработанные деньги мгновенно съедаются высокой стоимостью жизни», — говорит главный редактор компании InterNations, которая организует опрос экспатов и создание рейтинга, Катрин Чудоба.

Она также отмечает, что ни одна из этих стран не оказалась в топе подрейтинга по уровню личного счастья. По этому параметру лучшая позиция среди европейских стран, которые попали в антитоп-10, у Италии — 26-е место.

Новичками в нижней десятке рейтинга в 2025 году оказались Швеция и Южная Корея. «Южная Корея в этом году столкнулась с самым резким падением в наших рейтингах, и это связано с ухудшением показателей практически по всем направлениям нашего исследования», — сказала Чудоба, выделяя проблемы в здравоохранении, безопасности, политической стабильности и финансовом комфорте экспатов.

В рамках исследования InterNations выделили отдельный подрейтинг стран с самым высоким качеством жизни — один из ключевых индексов Expat Insider 2025. Он отражает, насколько комфортно экспатам жить в той или иной стране: оцениваются экология, безопасность, доступность медицины, транспорт, досуг и общее удовлетворение жизнью. В этом году лидером снова стала Испания, которая удерживает первое место по качеству жизни среди экспатов с 2022 года. Здесь довольны своей жизнью 84% иммигрантов — это значительно выше среднемирового показателя в 67%. Страна привлекает комфортным климатом, богатой культурой, активной ночной жизнью и множеством возможностей для спорта и отдыха. Более 80% респондентов считают, что в Испании доступная, недорогая и качественная медицина и хороший общественный транспорт.

«Качество продуктов питания, здравоохранения, транспорта и экологии превосходное», — прокомментировал свою жизнь в Мадриде экспат из США.

Второе место по качеству жизни занимают ОАЭ. Главное преимущество Эмиратов — безопасность, что отметили все опрошенные экспаты. К другим плюсам респонденты относят политическую стабильность и качество медицины, хотя, по их мнению, ее стоимость завышена.

Как и в случае с антитоп-10, большинство стран в этом рейтинге — европейские: Испания — лидер подрейтинга, Австрия (4 место), Люксембург (5 место), Чехия (8 место) и Португалия (10 место). Но, несмотря на то, что они демонстрируют хорошие результаты по различным позициям, у них есть слабые стороны. Например, в Австрии не все хорошо с безопасностью и политической стабильностью, а в Люксембурге плохой выбор досуга. Чехия и Португалия проигрывают в качестве медицины.

Значительно улучшил свои позиции в 2025 году Китай, который поднялся на шестое место, хотя в 2024 году занимал только 19-е. Страна стала значительно безопаснее и улучшила свои показатели по качеству досуга. Экспаты по всему Китаю хвалят скорость и качество общественного транспорта и эффективность онлайн-покупок, которые значительно экономят время.

«Если вы что-то купили и хотите вернуть, просто оставьте это у двери, и у вас заберут», — говорит голландский экспат и трэвел-блогер Крис Оберман.

Еще один большой плюс Китая — карьерные возможности для иммигрантов. Респонденты также отмечают, что здесь справедливо оплачивают выполненную работу. «Перспективы карьерного роста в глазах экспатов улучшились, гарантии занятости стали выше, чем год назад, и даже баланс между работой и личной жизнью улучшился», — отметила автор исследования Катрин Чудоба.

Главный рейтинг Expat Insider 2025 объединяет все ключевые показатели: от качества жизни и финансового благополучия до легкой адаптации и карьерных возможностей. Большинство мест в десятке лидеров занимают латиноамериканские и азиатские страны.

Новичками в топ-10 стали Китай (6 место) и Малайзия (10 место). Вместе с Таиландом (4 место), Вьетнамом (5 место) и Индонезией (8 место) все эти государства представляют блок азиатских стран, которые заняли половину списка.

В рейтинге лучших стран для экспатов второй год подряд первое место занимает Панама. 94% экспатов, которые переехали в эту страну, довольны своей жизнью там. Это самый высокий показатель среди всех участников рейтинга. Особенно нравится жизнь в Панаме экспатам-пенсионерам — 35% респондентов из этой страны уже вышли на пенсию. Из них 18% заявили, что переехали как раз с целью завершить профессиональный путь.

По качеству жизни Панама занимает третье место, так как здесь много возможностей для путешествий, доступный и дешевый общественный транспорт, красивая природа, хорошее питание и много возможностей заниматься спортом. При переезде у иммигрантов не было проблем с визами и жильем, а также с работой.

Более трети (35%) экспатов планируют остаться в Панаме на всю жизнь. Для сравнения — в мире только 24% иммигрантов хотят прожить в стране, в которую они переехали, до старости. На это решение влияет гостеприимство и дружелюбие местных жителей, а также доходы, которых хватает на комфортную жизнь.

Читайте нас также:
#Европа #миграция #эмиграция #рейтинг #Азия #Латинская Америка #Панама #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Украине раскрыли британца, причастного к убийствам Фарион и Парубия
Изображение к статье: Путин: Если Европа захочет воевать, мы готовы прямо сейчас
Изображение к статье: Атакован четвертый за неделю российский танкер
Изображение к статье: Судан напомнил России о планах создания базы ВМФ на Красном море

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных
Изображение к статье: Первые признаки частного бизнеса - сувенирная лавочка Гаваны. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Очереди на операцию и на диагностику могут растянуться... на долгие, долгие годы!
Наша Латвия
Изображение к статье: Еврокомиссия придумала как не отдавать России 140 млрд евро
Политика
1
Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео