СБУ совместно с британскими спецслужбами разоблачили военного инструктора, который по заданию России мог передать оружие исполнителям убийств политиков Андрея Парубия и Ирины Фарион.

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с британскими спецслужбами раскрыла гражданина Великобритании, который в 2024-2025 годах обучал военнослужащих ВСУ и занимался разведкой в пользу России. Сейчас он задержан и находится под стражей. Об этом во вторник, 2 декабря, со ссылкой на источники в СБУ сообщает РБК-Украина.

Как пишет издание, Дэвид Катмор прибыл в Украину в 2024 в качестве инструктора для обучения военнослужащих ВСУ. Ранее он служил в армии Великобритании и участвовал в операциях на Ближнем Востоке.

По словам источников журналистов, в Украине Катмор, вероятно, занимался разведывательно-диверсионной деятельностью. Как предполагает следствие, российские спецслужбы передавали британцу оружие и боеприпасы для совершения "целевых убийств" на территории страны. В СБУ предполагают, что Катмор мог завозить и передавать оружие исполнителям убийств общественного деятеля Демьяна Ганула, а также политиков Ирины Фарион и Андрея Парубия.

Убийства Ирины Фарион и Андрея Парубия

Бывшая депутат Верховной рады Украины и известная противница русского языка Ирина Фарион скончалась после покушения на нее во Львове возле ее дома на улице Масарика, которое произошло 19 июля 2025 года. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии, а после операции уже находилась в глубокой мозговой коме. "Несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось", - заявил тогда глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

30 августа того же года Козицкий сообщил об убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Незадолго до этого в Национальной полиции Украины рассказали, что в результате стрельбы в Сиховском районе Львова погиб "известный общественный и политический деятель" 1971 года рождения, не назвав имени.