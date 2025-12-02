Руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, которого долгое время считали одной из самых влиятельных фигур в украинском правительстве, в пятницу подал президенту прошение об отставке, что ознаменовало одну из самых драматичных перестановок в политическом ландшафте Киева за последние месяцы, пишет nra.lv со ссылкой на «Украинскую правду».

Источники издания сообщают, что Ермак не хотел уходить с должности и на протяжении получаса эмоционально упрекал Зеленского. По словам источников, разговор был наполнен оскорблениями и обвинениями в адрес президента.

В тот же день поступила информация, что сотрудники антикоррупционной службы и разведки Украины провели обыски в офисе и доме Ермака. Это расследование ещё больше обострило напряжённость в президентской канцелярии.

Зеленский, в свою очередь, пытался найти решение, которое позволило бы избежать впечатления хаоса и не ослабило бы дипломатические процессы с международными партнёрами, однако президент настаивал, что интересы государства важнее любых отдельных персон.

В итоге команда Зеленского решила, что Ермак должен быть отстранён от должности руководителя администрации, чтобы контролировать скандал и продемонстрировать, что правила одинаковы для всех.

По данным источников газеты, Ермак систематически пытался назначать как можно больше лояльных ему людей в различные государственные учреждения, однако в критический момент никто из них публично его не поддержал.

Источники утверждают, что поведение самого Ермака лишь упростило решение Зеленского — когда его попросили написать заявление об уходе, он около получаса высказывал президенту оскорбления, обвинения и упрёки.

"Ермак до последнего не верил, что Первый (Зеленский) его снимет. Еще и так – поставив перед фактом. Говорят, его больше всего вывело из себя именно это, что президент его покинул", – объясняет драматизм ситуации человек из близкого окружения Ермака.

Для Зеленского это был не первый случай, когда ему приходилось расставаться с представителями своего ближайшего окружения, но для Ермака решение президента стало настоящим потрясением.

«Сейчас он снова энергичный. Такой себе президент образца 24.02.2022. И все наши вместе с ним. В субботу были очень хорошие встречи. Реально безумная мотивация и настроенность», — подчеркнул один из членов команды Владимира Зеленского.

Теперь Зеленскому предстоит выбрать нового руководителя администрации. Среди возможных кандидатов — министр транспорта Михаил Фёдоров, министр обороны Денис Шмыгаль, глава военной разведки Кирилл Буданов и заместитель руководителя Бюро по военным делам Павел Палиса. Не исключено также, что президентскую канцелярию может возглавить первый вице-премьер Сергей Кислица.

