Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Число жертв наводнений в Индонезии возросло до 753 0 71

В мире
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Число жертв наводнений в Индонезии возросло до 753
ФОТО: twitter

Число погибших в результате наводнений и оползней на острове Суматра в Индонезии возросло до 753, в среду сообщил Национальный центр по ликвидации последствий стихийных бедствий, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Ранения получили 2600 человек, а 650 по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Сильные проливные дожди, вызвавшие разлив рек, оползни и затопление целых районов, обрушились на Суматру неделю назад.

В среду продолжаются спасательные и гуманитарные операции. В них участвуют вооружённые силы, местные службы по чрезвычайным ситуациям и добровольцы из общин, которые разыскивают пропавших, расчищают заваленные дороги и доставляют еду, воду и медикаменты.

Число жертв может ещё увеличиться, так как спасатели только сейчас добираются до наиболее пострадавших районов.

Стихия уничтожила 3600 домов, ещё 5800 домов получили средние или незначительные повреждения.

Читайте нас также:
#катастрофа #смерть #Индонезия #гуманитарная помощь #стихийное бедствие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Моногорода испытывают депопуляцию. Иконка видео
Изображение к статье: В Эстонии в армию берут лишь тех, кто знает госязык, - нет ли таких планов и у Латвии?
Изображение к статье: Может ли Россия отрезать Украину от моря?
Изображение к статье: 1 300 погибших: почему в Азии участились внезапные наводнения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео