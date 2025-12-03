Число погибших в результате наводнений и оползней на острове Суматра в Индонезии возросло до 753, в среду сообщил Национальный центр по ликвидации последствий стихийных бедствий, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Ранения получили 2600 человек, а 650 по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Сильные проливные дожди, вызвавшие разлив рек, оползни и затопление целых районов, обрушились на Суматру неделю назад.

В среду продолжаются спасательные и гуманитарные операции. В них участвуют вооружённые силы, местные службы по чрезвычайным ситуациям и добровольцы из общин, которые разыскивают пропавших, расчищают заваленные дороги и доставляют еду, воду и медикаменты.

Число жертв может ещё увеличиться, так как спасатели только сейчас добираются до наиболее пострадавших районов.

Стихия уничтожила 3600 домов, ещё 5800 домов получили средние или незначительные повреждения.