Национальный избирательный совет Гондураса (CNE), поддавшись давлению президента США Дональда Трампа, во вторник пообещал точно подсчитать голоса, поданные на президентских выборах, состоявшихся 30 ноября, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Лидируют на этих выборах оба правых кандидата – 67-летний строительный магнат и бывший мэр столицы Тегусигальпы Насри Асфура, выдвинутый правой Национальной партией, и 72-летний телеведущий Сальвадор Насралла, представляющий центристскую Либеральную партию. Значительно от них отстает 60-летняя бывшая министр обороны Рикси Монкада, поддерживаемая правящей левой партией LIBRE, занявшая далекое третье место.

Всего в выборах участвовали пять кандидатов. Побеждает тот, кто наберет наибольшее количество голосов, второй тур не предусмотрен.

Трамп, выразивший поддержку Асфуре еще до выборов, в понедельник обвинил гондурасских избирательных чиновников в попытке "изменить" исход голосования.

"Похоже, Гондурас пытается изменить результаты своих президентских выборов. Если это так, им придется заплатить по полной!" – написал Трамп на своей платформе Truth Social.

В понедельник CNE призвал к "терпению", пока продолжается подсчет голосов. На окончательное подведение итогов может потребоваться несколько дней или даже недель, однако CNE сообщил, что по результатам частичного электронного подсчета Асфура опережает Насраллу всего на 515 голосов, что означает "техническую ничью".

Во вторник, когда были получены бюллетени более чем с 60% избирательных участков, в лидеры вышел Насралла, немного опередив Асфуру.

CNE во вторник обвинил "технические проблемы" в затянувшемся подсчете голосов и заявил, что запросил полный отчет и "максимально быстрое" решение проблемы.

Совет также пообещал объявить окончательный результат в предусмотренный законом срок в один месяц и подчеркнул, что "обнародование результатов будет строго соответствовать воле народа, выраженной в процессе голосования".

Во вторник Насралла написал в социальной сети X: "Мы победим!".

"Цифры говорят в нашу пользу. Мы собираемся защитить эту победу, потому что она принадлежит народу, и никто не сможет её отнять", – заявил он.

Очевидно, что правящие левые силы потерпели поражение на выборах, а правый поворот Гондураса усилит влияние США в стране, которая в последние годы всё больше ориентировалась на Китай.

В последние дни предвыборной кампании Трамп выразил поддержку Асфуре, чей лозунг звучал как "Дедушка к вашим услугам!". На своей платформе Truth Social Трамп заявил, что поддержка США одной из беднейших стран Латинской Америки продолжится, если победит Асфура.

Накануне выборов Трамп также пообещал помиловать бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, которого суд в США в прошлом году приговорил к 45 годам заключения, признав виновным в наркотрафике. Эрнандес, представлявший Национальную партию и занимавший пост президента с 2014 по 2022 год, обвинялся в содействии в контрабанде примерно 400 тонн кокаина в США.

Часть жителей Гондураса положительно оценила вмешательство Трампа, выразив надежду, что нелегальным иммигрантам из Гондураса разрешат остаться в США, однако другие выступили против его вмешательства в выборы.

С момента возвращения Трампа в Белый дом в январе из США были депортированы почти 30 000 нелегальных иммигрантов из Гондураса. Это стало серьезным ударом для страны, истощенной наркотрафиком и войнами банд, в которой в прошлом году 27% ВВП составляли денежные переводы из США.