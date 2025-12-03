Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Под давлением Трампа Гондурас обещает пересчитать голоса на выборах президента 0 162

В мире
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Насри Асфура.

Насри Асфура.

ФОТО: пресс-фото

Национальный избирательный совет Гондураса (CNE), поддавшись давлению президента США Дональда Трампа, во вторник пообещал точно подсчитать голоса, поданные на президентских выборах, состоявшихся 30 ноября, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Лидируют на этих выборах оба правых кандидата – 67-летний строительный магнат и бывший мэр столицы Тегусигальпы Насри Асфура, выдвинутый правой Национальной партией, и 72-летний телеведущий Сальвадор Насралла, представляющий центристскую Либеральную партию. Значительно от них отстает 60-летняя бывшая министр обороны Рикси Монкада, поддерживаемая правящей левой партией LIBRE, занявшая далекое третье место.

Всего в выборах участвовали пять кандидатов. Побеждает тот, кто наберет наибольшее количество голосов, второй тур не предусмотрен.

Трамп, выразивший поддержку Асфуре еще до выборов, в понедельник обвинил гондурасских избирательных чиновников в попытке "изменить" исход голосования.

"Похоже, Гондурас пытается изменить результаты своих президентских выборов. Если это так, им придется заплатить по полной!" – написал Трамп на своей платформе Truth Social.

В понедельник CNE призвал к "терпению", пока продолжается подсчет голосов. На окончательное подведение итогов может потребоваться несколько дней или даже недель, однако CNE сообщил, что по результатам частичного электронного подсчета Асфура опережает Насраллу всего на 515 голосов, что означает "техническую ничью".

Во вторник, когда были получены бюллетени более чем с 60% избирательных участков, в лидеры вышел Насралла, немного опередив Асфуру.

CNE во вторник обвинил "технические проблемы" в затянувшемся подсчете голосов и заявил, что запросил полный отчет и "максимально быстрое" решение проблемы.

Совет также пообещал объявить окончательный результат в предусмотренный законом срок в один месяц и подчеркнул, что "обнародование результатов будет строго соответствовать воле народа, выраженной в процессе голосования".

Во вторник Насралла написал в социальной сети X: "Мы победим!".

"Цифры говорят в нашу пользу. Мы собираемся защитить эту победу, потому что она принадлежит народу, и никто не сможет её отнять", – заявил он.

Очевидно, что правящие левые силы потерпели поражение на выборах, а правый поворот Гондураса усилит влияние США в стране, которая в последние годы всё больше ориентировалась на Китай.

В последние дни предвыборной кампании Трамп выразил поддержку Асфуре, чей лозунг звучал как "Дедушка к вашим услугам!". На своей платформе Truth Social Трамп заявил, что поддержка США одной из беднейших стран Латинской Америки продолжится, если победит Асфура.

Накануне выборов Трамп также пообещал помиловать бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, которого суд в США в прошлом году приговорил к 45 годам заключения, признав виновным в наркотрафике. Эрнандес, представлявший Национальную партию и занимавший пост президента с 2014 по 2022 год, обвинялся в содействии в контрабанде примерно 400 тонн кокаина в США.

Часть жителей Гондураса положительно оценила вмешательство Трампа, выразив надежду, что нелегальным иммигрантам из Гондураса разрешат остаться в США, однако другие выступили против его вмешательства в выборы.

С момента возвращения Трампа в Белый дом в январе из США были депортированы почти 30 000 нелегальных иммигрантов из Гондураса. Это стало серьезным ударом для страны, истощенной наркотрафиком и войнами банд, в которой в прошлом году 27% ВВП составляли денежные переводы из США.

Читайте нас также:
#Дональд Трамп #Латинская Америка #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Моногорода испытывают депопуляцию. Иконка видео
Изображение к статье: В Эстонии в армию берут лишь тех, кто знает госязык, - нет ли таких планов и у Латвии?
Изображение к статье: Может ли Россия отрезать Украину от моря?
Изображение к статье: 1 300 погибших: почему в Азии участились внезапные наводнения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео