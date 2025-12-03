В переговорах между США и Россией о прекращении войны в Украине наметилось продвижение, сообщил в интервью телеканалу Fox News, обнародованном в среду, 3 декабря, госсекретарь США Марко Рубио. "Что мы пытались сделать - и, я думаю, у нас в этом есть некоторые подвижки, - так это выяснить, с чем украинцы могли бы согласиться, что даст им гарантии безопасности на будущее, чтобы их страна больше никогда не подверглась вторжению; что позволило бы им не просто восстановить экономику, но и процветать, быть государством с растущей экономикой", - сказал Рубио.

"Теоретически, если все делать правильно, через 10 лет ВВП Украины может быть больше российского", - считает глава американской дипломатии. По его словам, Украина и Россия сейчас "буквально сражаются за 30-50 км Донецкой области" и сейчас речь идет о том, чтобы защитить долгосрочный суверенитет и независимость Украины, "чтобы она не стала марионеточным государством, а действительно оставалась независимой и суверенной".

Успехи Украины

Марко Рубио напомнил, что Россия "на одном из этапов" в начале развязанной ею полномасштабной войны контролировала значительно больше территории Украины, чем сейчас, и отметил, что украинцы "добились огромного успеха благодаря своей храбрости, мужеству и тому, как отчаянно они сражались". Но сейчас противостояние, по его словам, превратилось в войну на истощение, и, "к сожалению, россияне демонстрируют готовность терять по 7000 солдат в неделю ради достижения своей цели".

"Путин пару недель назад сказал: это может занять много времени - мы добьемся своих целей; это может стоить больше и быть дольше, чем мы хотим, но мы сделаем это. И я думаю, что именно так они и мыслят. А мы пытаемся понять, возможно ли закончить войну так, чтобы защитить будущее Украины, и чтобы обе стороны могли с этим согласиться", - добавил госсекретарь США.

Встреча с Путиным в Кремле

Интервью Fox News с Марко Рубио вышло через несколько часов после встречи спецпосланника США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, где обсуждался американский план прекращения войны в Украине. По данным Кремля, по ключевому вопросу о территориях, которые находятся под российской оккупацией, компромисс пока не найден. Советник Путина Юрий Ушаков назвал консультации "очень полезными и конструктивными", но подчеркнул, что для достижения соглашения требуется "много работы в Вашингтоне и Москве".

В конце минувшей недели Уиткофф провел переговоры во Флориде с главой украинской переговорной группы Рустемом Умеровым. Украина и европейские партнеры ранее критиковали первоначальную версию американского плана , указывая, что в ней учитывались чрезмерные требования России. После этого при содействии Евросоюза с Киева был подготовлен обновленный вариант, в большей степени учитывающий интересы Украины.