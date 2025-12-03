Baltijas balss logotype
В России в обозримом будущем могут исчезнуть 129 небольших городов

В мире
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Моногорода испытывают депопуляцию.

Моногорода испытывают депопуляцию.

Власти предлагают ограничиться 20 крупными агломерациями.

В России сотни малых городов могут исчезнуть в ближайшее время из-за массового оттока населения. Такой вывод содержится в докладе ВЦИОМа. Как отмечают исследователи, молодежь покидает малые города в поисках лучших карьерных и образовательных перспектив, а старшее поколение постепенно убывает. При этом новые жители в небольшие города практически не приезжают. Это приводит к сокращению числа домохозяйств и общему снижению населения.

В докладе говорится, что причина оттока — не только заработок, но также ограниченная инфраструктура и отсутствие привлекательных перспектив для жизни и развития. Так, согласно опросу, в малых городах только 33% людей в возрасте 18–24 лет смотрят на будущее оптимистично, в то время как в городах-миллионниках этот показатель достигает 53%. Одновременно с этим исследователи отметили, что с 1950 по 2030 годы население за пределами городов в России уменьшится на 36%, а население в городах с населением от полумиллиона человек вырастет на 25%.

В России всего 1120 городов. Из них более 70% — малые, то есть города с населением менее 50 тыс. жителей. На сегодняшний день в таких населенных пунктах проживают 3,4 млн человек. За последние десять лет их число сократилось на 314,5 тыс., подсчитывали аналитики РАНХиГС. Согласно оценке исследователей, в России в обозримом будущем могут исчезнуть 129 небольших городов. В зоне риска находятся северные угольные, металлургические и лесопромышленные населенные пункты, такие как Порхов в Псковской области, Заволжье в Нижегородской, Нолинск в Кировской, а также многие города в Брянской, Новгородской областях и Краснодарском крае.

Ранее заместитель гендиректора «Газпром инвест» Илья Козлов предложил российским властям «перестать спасать» умирающие населенные пункты и сосредоточиться на развитии крупных городов. По его словам, у России «просто нет человеческих ресурсов» для развития малых населенных пунктов. О необходимости создать в России 20 агломераций вокруг крупнейших городов и сконцентрировать в них население еще в 2017 году говорил экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, возглавлявший тогда Центр стратегических разработок.

Позднее Минэкономразвития выбрало 20 городов, которые должны были стать точками роста экономики. Правительство включило их в Стратегию пространственного развития до 2025 года. Согласно замыслу правительства, агломерации должны были не убивать, а поддерживать развитие малых городов.

#демография #инфраструктура #экономическое развитие #города
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Добрый
    3-го декабря

    Ещё пару лет СВОлочной операции и в тысячах населённых пунктах раши некому будет жить.Вопрос зачем раше 4 области и Крым раше,если в самой раше деревни и города вымирают?Чтоб було?Но жадность фраер сгубила.Сгубит жадность и кремлёвского лузера путлера

    5
    6

