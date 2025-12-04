Baltijas balss logotype
Чтобы дураки не рождались... банк спермы в Дании требует у доноров справку об их IQ

В мире
Дата публикации: 04.12.2025
Euronews
Изображение к статье: Чтобы дураки не рождались... банк спермы в Дании требует у доноров справку об их IQ
ФОТО: pixabay

Распространяемые в соцсетях утверждения об интеллектуальных требованиях в Дании к донорам спермы, не соответствуют действительности. Только один из банков в этой стране, Donor Network, установил порог IQ не ниже 85 для кандидатов в отцы. Сообщение на сайте X о том, что в Дании введён порог IQ не ниже 85 для доноров спермы, вызвало путаницу, споры и мемы.

На самом деле в Дании нет законодательного требования к уровню IQ доноров, хотя они должны пройти собеседование и обнародовать историю болезни, чтобы проверить наличие или отсутствие генетических факторов риска.

В известной своими либеральными законами о донорстве спермы стране действуют не менее дюжины банков, несмотря на отсутствие соответствующего публичного реестра. Два крупнейших из них, признанных на международном уровне, это Европейский банк спермы и Cryos International. Последний называют "крупнейшим в мире банком спермы и яйцеклеток".

Cryos International утверждает, что донорам должно быть от 18 до 45 лет, они должны быть физически и психически здоровыми, пройти собеседование с юристом и медицинский осмотр и проживать в Дании на момент сдачи крови. В соответствии с датскими правилам, один донор может "осчастливить" 12 семей.

Только в 2011 году Cryos International ввёл ещё одно требование к донорам: рыжеволосым было отказано, поскольку, по словам основателя компании, банк и так располагает достаточным количеством биоматериала.

Почему датские банки спермы так популярны в Европе

Европейский банк спермы предъявляет те же требования к возрасту и утверждает, что его доноры должны пройти "тщательный процесс проверки" с целью выявить серьёзные наследственные заболевания и инфекции, передающиеся половым путём.

И хотя неверно, что все датские банки спермы предъявляют требования к IQ, один из них все же так поступает: это Donor Network, банк спермы со штаб-квартирой в городе Орхус.

The Cube, команда Euronews по проверке фактов, связалась с генеральным директором Donor Network, который подтвердил, что этот банк спермы установил порог IQ в 85 и не допускает к донорству людей с криминальным прошлым.

"Насколько нам известно, мы - единственный банк в мире с такими требованиями", - заявил The Cube Якуб Кнудсен.

Путаница и мемы возникли из-за статьи, написанной в ноябре журналистами датской телекомпании DR, в которой рассказывается о Donor Network. В конце ноября в Интернете появился пост с цитатами из этой статьи, после чего стали говорить, что требования Donor Network распространяются на всю Данию.

Искры споров

Пока социальные сети пестрят мемами о требованиях Donor Network, над этой темой задумались специалисты по медицинской этике.

По данным DR, специалисты утверждают, что проверка доноров на наличие определённых наследственных заболеваний снижает вероятность негативного исхода. Так известен случай, когда в период с 2007 по 2018 год датский донор спермы с патогенной мутацией ДНК, повышающей риск развития рака, зачал 52 ребенка.

По мнению Даниэлы Кутас - доцента кафедры медицинской этики Лундского университета, проверка потенциальных доноров на IQ и судимости вызывает вопросы, поскольку предполагает, что более высокий IQ и отсутствие судимости могут быть обусловлены генетически.

По общему мнению, хотя IQ родителей может влиять на интеллект ребенка, основную роль в формировании его когнитивного развития играют факторы окружающей среды. По словам Якоба Кнудсена, научная литература показывает, что "IQ является сильным предиктором не только академических успехов и доходов, но и смертности, риска развития Синдром дефицита внимания и гиперактивности". По имеющейся статистике, он имеет высокую наследуемость в 50-80 %.

"Мы бы не чувствовали себя комфортно, предлагая этих людей в качестве доноров, как и не рекомендовали бы их своим пациентам", - заключил генеральный директор Donor Network.

#Дания #социальные сети #генетика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    4-го декабря

    Латвии пора брать на заметку передовой опыт! Глядишь, и добрые сраказмы перевелись бы...

    2
    0

Видео